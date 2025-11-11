Routinier Marco Wiedmann (links) könnte das Spiel in Weißenburg verpassen. – Foto: Jonas Löffler

Ammerthaler Spielertrio steht auf der Kippe Landesliga Nordost, Nachholspiel am Mittwoch: DJK-Coach Tobias Rösl muss die Startformation fürs Match in Weißenburg womöglich umstellen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Weißenburg

Nichts Neues von der DJK Ammerthal: Auch das zehnte Spiel in Folge wurde in der Landesliga Nordost siegreich gestaltet. Während die Konkurrenz zuletzt reihenweise patzte, leisten sich die Mannen von Chefanweiser Tobias Rösl seit Wochen überhaupt keinen Ausrutscher mehr. Gewinnt die DJK am Mittwoch (Anstoß 19 Uhr) das Nachholspiel beim abstiegsbedrohten TSV 1860 Weißenburg, könnte sie den ärgsten Verfolger Münchberg auf sechs Punkte distanzieren. Die Partie war vor eineinhalb Wochen buchstäblich ins Wasser gefallen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV 1860 Weißenburg Weißenburg DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 PUSH



Tiefe Böden, schlechtes Wetter, drei Spiele innerhalb von acht Tagen – die englische Woche dürfte dem Tabellenführer einiges abverlangen. Nichtsdestotrotz will Ammerthal unbedingt in der Erfolgsspur bleiben. „Wir dürfen uns in unserer Situation keinen Substanzverlust erlauben und sind uns durchaus bewusst, dass wir einen sehr großen Schritt machen könnten, um uns vorne etwas in der Tabelle abzusetzen. Dafür wird meine Mannschaft alles investieren“, sagt Trainer Rösl vor der Fahrt ins mittelfränkische Weißenburg. Trotz der tollen Siegesserie – am Sonntag sorgte man beim souveränen 3:0-Heimsieg gegen Weisendorf schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse – mahnt Rösl auch: „Meine Mannschaft hat am Wochenende erneut bewiesen, auf den Punkt mit Leistung zu überzeugen. Trotzdem: Uns ist sehr wohl klar, dass die Spiele um diese Jahreszeit unangenehm sind und was es für Tugenden braucht, um weiter erfolgreich zu sein. Hier werden Bereitschaft und die nötige Körperlichkeit mit entscheidend sein. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und bleiben hungrig.“



Der Mittwochs-Gegner steckt als Tabellen-15. im Abstiegskampf. 16 Punkte fuhr die Truppe von Übungsleiter Marco Fabritius in 18 Spielen ein (4/4/10). Drei der vier Saisonsiege wurde auf heimischem Terrain eingefahren. Kürzlich holte Weißenburg ein achtbares 1:1 gegen den Rangdritten FSV Erlangen-Bruck. Demzufolge sind die Oberpfälzer gut beraten, diese Aufgabe nicht auf die leichte Schulter zu nehmen – zumal der Gegner jeden Punkt braucht, um bis zur Winterpause ans hintere Tabellenmittelfeld aufzuschließen.



In Sachen Personal müssen Tobias Rösl und sein „Co“ Karl-Heinz Wagner möglicherweise Abstriche machen. Mittelfeld-Routinier Marco Wiedmann verletzte sich im letzten Spiel an der Leiste. Auch Marcel Kaiser musste wegen erneuter Probleme in der Hüfte vorzeitig ausgewechselt werden. Hinter beiden steht für Mittwoch ein großes Fragezeichen. Der Einsatz von Noah Pirner steht ebenfalls auf der Kippe. Der bisher beste Torschütze der DJK (zehn Saisontore) verpasste wegen einer Grippe schon das Match am Sonntag.