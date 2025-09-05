Ammerthal: Zwei Debütanten & ein Muskelfaserriss

Nach zwei sieglosen Auftritten fand die DJK letzten Freitag zurück in die Erfolgsspur. In Feucht landete sie einen glatten 4:0-Erfolg. Stark herausgespielte Tore und „brutale Effizienz“
(O-Ton Rösl) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Mit den vollen 90 Minuten war Rösl allerdings nicht zufrieden. Wieder leistete sich seine Mannschaft Phasen, in den sie zu passiv agierte. Der Trainer wünscht sich noch mehr Konstanz und sagt: „Wir werden am eingeschlagenen Weg hart weiterarbeiten, um mehr Konstanz und Klarheit in unser Spiel zu bekommen. Es gilt, Spiel für Spiel alles rauszuhauen.“
Der Aufgabe gegen den SC Schwabach blickt Rösl wie folgt entgegen: „Der SC ist immer ein heißer Kandidat für 'alles ist möglich'. Darum müssen wir ab der ersten Minute hellwach sein, konzentriert und einfach spielen sowie die Gier beim Torabschluss haben.“
Des Weiteren: „Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft. Wir wollen uns vorne festsetzen.“
Die Gäste vor den Toren Nürnbergs schlossen die letzten beiden Spielzeiten jeweils als Fünfter ab. Schon allein deshalb sind sie nicht zu unterschätzen. Bis hierhin stehen vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen in der Bilanz – macht unterm Strich Platz neun. Gecoacht werden die Schwabacher seit letzter Saison von Christopher Hofbauer
. Der 37-Jährige hatte schon Schnittpunkte mit der DJK Ammerthal, war er vor seinem Engagement in Schwabach doch ebenfalls in der Bayernliga Nord unterwegs. Und zwar als Übungsleiter des ATSV Erlangen. Im Oktober 2023 folgte die Trennung, Hofbauer bat um Vertragsauflösung.
Personell ist die Lage beim Gastgeber angespannt. Zu den bekannten Ausfällen Manuel Mutove, Fabian Helleder, André Karzmarczyk, Anton Shynder (er steckt im Aufbau) und Mario Plott gesellen sich Daniel Gömmel und Kevin Acosta Marquez. Der in der Defensive gesetzte Gömmel zog sich einen Muskelfaserriss und ist erstmal raus. Marquez kuriert eine Grippe aus. Erstmals auf dem Spielberichtsbogen werden, wie eingangs erwähnt, die beiden Last-Minute-Neuzugänge Simon Pirner und Vinzenz Stemp stehen.