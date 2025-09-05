Ammerthal: Zwei Debütanten & ein Muskelfaserriss

Mit Transferschluss hat sich die DJK Ammerthal nochmal doppelt verstärkt. Einmal kam der talentierte Simon Pirner vom Bezirksligisten Schlicht. Zum Zweiten kehrte Vinzenz Stemp zu seinem Ex-Klub zurück. Beide Spieler werden, wie Sportdirektor und Trainer Tobias Rösl bestätigt, am morgigen Samstag erstmals im DJK-Kader stehen. Auf heimischem Terrain geht es gegen den SC 04 Schwabach. Das Ammerthaler Ziel: nachlegen, um am Top-Duo der Landesliga Nordost dranzubleiben. Anstoß ist um 14 Uhr.