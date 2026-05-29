Ammerthal zündet Transferbombe: Lucas Markert kommt Oberpfälzer Bayernliga-Rückkehrer verstärkt sich mit dem 25-jährigen Ausnahmestürmer vom ATSV Erlangen von Florian Würthele · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Streift sich künftig das Trikot der DJK Ammerthal über: Lucas Markert. – Foto: DJK Ammerthal

Einen „dicken Fisch“ des (nord-)bayerischen Amateurfußballs hat die DJK Ammerthal an Land gezogen. Der Meister der Landesliga Nordost hat das Rennen um den vielumworbenen Lucas Markert gemacht. Der 25-jährige Klasse-Fußballer zählte in den letzten Jahren im Trikot des ATSV Erlangen zweifelsohne zu den technisch versiertesten und torgefährlichsten Spieler der gesamten Bayernliga Nord. Nun verlässt Markert die Erlanger Richtung Ammerthal – und bleibt somit der Bayernliga Nord erhalten.

Nicht ohne eine Portion Stolz verkündet Ammerthals Meistertrainer und Sportlicher Leiter Tobias Rösl diese Neuverpflichtung. „Lucas war ein absoluter Wunschspieler von mir. Er hat sich beim ATSV Erlangen über Jahre als Führungsspieler und Spielführer bewiesen. Dementsprechend planen wir mit ihm, dass er auch bei uns eine absolute Führungsrolle einnimmt. Dass er weiß, wo das Tor steht, wissen wir alle. Die Gespräche sind überragend gelaufen und ich freue mich von Beginn an auf eine erfolgreiche Zeit“, sagt Rösl und ergänzt: „Er hat sich frühzeitig und klar für die DJK Ammerthal entschieden und nicht 'umeinander gefeilscht'. Dies zeugt auch von Charakter und für ein klares Bekenntnis für Ammerthal.“



Dass Lucas Markert den ATSV Erlangen am Saisonende verlassen wird, das ist schon seit Ende Februar öffentlich bekannt. Nun ist auch klar, wohin. Der Bayernliga-Rückkehrer aus dem Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich gegen die zahlreichen „Mitbewerber“ durchgesetzt. Markert spielt seit Sommer 2021 wieder für seinen Jugendklub ATSV Erlangen, bei dem er seither als Leistungsträger, Torjäger und später auch Kapitän voranging. In den vergangenen vier Bayernliga-Saisons erzielte der 25-jährige Stürmer 55 Treffer und steuerte ähnlich viele Torvorlagen bei. Die ersten Sporen im Herrenbereich verdiente er sich ebenfalls beim ATSV. Zwischendrin schnupperte er bei Rosenheim und Greuther Fürth II auch ein wenig Regionalliga-Luft.





Natürlich hat der Ausnahme-Techniker gute Gründe für seine Zusage bei der DJK Ammerthal: „Die Gespräche mit Tobi Rösl waren von Anfang an sehr positiv. Er hat sich viel Mühe gegeben und mir genau aufgezeigt, welche Vorstellungen und Ziele der Verein hat. Das hat mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte neue Erfahrungen sammeln und mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Der Verein war mir schon immer sehr sympathisch und stellt für mich seit jeher einen hervorragend geführten Verein in der Oberpfalz dar. Deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt Teil davon zu sein. Besonders freue ich mich darauf, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen. Schön ist auch, dass ich bereits einige Spieler aus Bayernliga-Zeiten kenne, wie Chris Sommerer oder Domi Haller. Wichtig ist mir außerdem, mich voll mit dem Verein zu identifizieren. Viele Spieler, wie etwa die Kaiser-Zwillinge, sind schon seit Jahren hier. Das zeigt den starken Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen zwischen Verein und Mannschaft“, führt Lucas Markert aus.