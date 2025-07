Ammerthal: Weiterer Neuzugang & bittere Hiobsbotschaften

Vom Landesliga-Absteiger SV Schwaig wechselt Kevin Acosta Marquez an den Pürschläger Weg. Der flexibel einsatzbare Mittelfeld-Allrounder, der am Donnerstag seinen 20. Geburtstag feierte, war auch schon im Gebenbacher Trikot zu sehen. Für die DJK lief er insgesamt 18 Mal in der Bayernliga auf. Für Schwaig stand er in 17 Landesliga-Partien auf dem Platz. „Wir halten weiter die Augen offen, wollen den Kader noch etwas vergrößern“, ist die Aussage von Ammerthals Trainer und Sportdirektor Tobias Rösl.



Diese Aussage hat Gründe. Leider muss man im Lager der DJK, nachdem die Saison noch gar nicht begonnen hat, auch zwei ganz bittere Hiobsbotschaften hinnehmen. Mittelfeldmann Mario Plott, der nach seinem im letzten August erlitten Kreuzbandriss gerade erst wieder voll ins Geschehen eingriff, zog sich beim Testspiel gegen die SpVgg SV Weiden einen erneuten Kreuzbandriss zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Erwischt hat es auch Innenverteidiger André Karzmarczyk mit einem Knorpelschaden im Knie. Für ihn ist die Saison nach eigenem Bekunden bereits gelaufen. Fortschritte macht dagegen die Genesung von Fabian Helleder, der in absehbarer Zeit wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen möchte.



Einen neuen Verein hat derweil der in der letzten Saison von Carl Zeiss Jena ausgeliehene Ukrainer Oleksii Ohurtsov gefunden. Er wurde jetzt bei der zweiten Mannschaft des Zweitligisten FC Paderborn 07 aufgenommen und spielt da in der Regionalliga West.



In der Zwischenzeit neigt sich die knapp fünfwöchige Saisonvorbereitung dem Ende entgegen. Der Startschuss in der Landesliga Nordost ist für die DJK Ammerthal am 20. Juli um 16 Uhr zuhause gegen den TSV Weißenburg terminiert. Vorher steht für die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl am Kirwa-Samstag um 16 Uhr in Ammerthal nochmals ein Testspiel auf dem Programm. Gegner ist hier der Mitabsteiger aus der Bayernliga Nord TSV Abtswind, der seinen Kader auf den Schlüsselpositionen zusammenhalten konnte und nach eigenem Bekunden den Wiederaufstieg anstrebt. „Abtswind wird ein richtig guter Härtetest für uns, sie haben einen qualitativ hochwertigen Kader zusammengestellt. Da wird es sich auf dem Platz zeigen, ob die guten Eindrücke bei den Trainingseinheiten im Spiel umgesetzt werden können“, sagt Rösl, der sich mit dem DJK-Tross am letzten Wochenende in einem dreitägigen Trainingslager in Kreuth befand.