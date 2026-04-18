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Ligavorschau
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Ammerthal vor Prüfstein: Voller Fokus fürs große Ziel Bayernliga
Landesliga Nordost, 29. Spieltag - Sonntag: Die DJK empfängt den abstiegsgefährdeten SV Gutenstetten-Steinachgrund
von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Dennis Weidner hat sich nach mehrwöchiger Verletzungspause zurückgemeldet. – Foto: Lars Malkmus
Den zwischenzeitlichen Durchhänger nach der Winterpause hat die DJK Ammerthal hinter sich gelassen. Mittlerweile zeigt die Leistungskurve kontinuierlich nach oben. Die Defensive präsentierte sich zuletzt wieder deutlich stabiler. Vorige Woche holte das Rösl-Gefolge im Spitzenspiel bei Jahn Forchheim ein 1:1-Unentschieden, womit der ärgste Verfolger auf Distanz gehalten werden konnte. Trotz der komfortablen Ausgangssituation im Meisterschaftkampf der Landesliga Nordost – sechs Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger – wollen die Ammerthaler von einer Vorentscheidung noch nichts wissen. Trainer Tobias Rösl appelliert an seine Spieler, weiterhin fokussiert zu bleiben und die Grundtugenden nicht zu vernachlässigen.
Das sechs Termine umfassende Restprogramm hält noch einige knifflige Aufgaben parat. Eine solche steht auch am morgigen Sonntag (Anstoß 15 Uhr) an. Mit dem Tabellen-14. SV Gutenstetten-Steinachgrund reist eine Mannschaft in den Landkreis Amberg-Sulzbach, die in den letzten drei Spielen unbesiegt blieb und im Abstiegskampf weiter Punkte benötigt. Gewarnt sein sollten die Oberpfälzer auch wegen des Hinspiels. In einer turbulenten Partie geriet die DJK gegen die Mittelfranken dreimal in Rückstand, um am Ende noch mit 5:3 zu gewinnen.
„Wir müssen weiterhin auf uns fokussiert bleiben und alle Aspekte auf das Ziel Wiederaufstieg ausrichten, um dieses zu erreichen“, bekräftigt Ammerthals Coach Rösl und führt weiter aus: „Gutenstetten ist noch nicht gesichert, weshalb wir erneut alles abrufen müssen. Seit dem Spiel gegen Neuendettelsau steigt unsere Leistungskurve erneut, und wir sind auch für dieses Spiel gut gerüstet. Die Trainingsleistung in dieser Woche war ausgezeichnet. Es wird erneut darauf ankommen, mental klar zu bleiben, absoluten Willen zu zeigen und volle Einsatzbereitschaft zu demonstrieren.“
Im Vergleich zum jüngsten Auftritt in Forchheim erhofft sich Rösl wieder mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Auf der Ausfallliste stehen André Karzmarczyk, Manuel Mutove, Fabian Helleder, Martin Popp, Anton Shynder und Mario Plott. Erfreuliches: Defensivmann Dennis Weidner hat sich nach mehrwöchiger Ausfallzeit zurückgemeldet, gab schon in der Vorwoche sein Comeback.