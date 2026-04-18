Ammerthal vor Prüfstein: Voller Fokus fürs große Ziel Bayernliga

Dennis Weidner hat sich nach mehrwöchiger Verletzungspause zurückgemeldet. – Foto: Lars Malkmus

Den zwischenzeitlichen Durchhänger nach der Winterpause hat die DJK Ammerthal hinter sich gelassen. Mittlerweile zeigt die Leistungskurve kontinuierlich nach oben. Die Defensive präsentierte sich zuletzt wieder deutlich stabiler. Vorige Woche holte das Rösl-Gefolge im Spitzenspiel bei Jahn Forchheim ein 1:1-Unentschieden, womit der ärgste Verfolger auf Distanz gehalten werden konnte. Trotz der komfortablen Ausgangssituation im Meisterschaftkampf der Landesliga Nordost – sechs Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger – wollen die Ammerthaler von einer Vorentscheidung noch nichts wissen. Trainer Tobias Rösl appelliert an seine Spieler, weiterhin fokussiert zu bleiben und die Grundtugenden nicht zu vernachlässigen.



Das sechs Termine umfassende Restprogramm hält noch einige knifflige Aufgaben parat. Eine solche steht auch am morgigen Sonntag (Anstoß 15 Uhr) an. Mit dem Tabellen-14. SV Gutenstetten-Steinachgrund reist eine Mannschaft in den Landkreis Amberg-Sulzbach, die in den letzten drei Spielen unbesiegt blieb und im Abstiegskampf weiter Punkte benötigt. Gewarnt sein sollten die Oberpfälzer auch wegen des Hinspiels. In einer turbulenten Partie geriet die DJK gegen die Mittelfranken dreimal in Rückstand, um am Ende noch mit 5:3 zu gewinnen.