Ammerthal vor Englischer Woche: »Big Points sammeln«

Unfreiwillig zum Zuschauern gezwungen war letztes Wochenende die DJK Ammerthal. Das Auswärtsspiel in Weißenburg wurde witterungsbedingt abgesagt. Nachgeholt wird die Partie bereits am kommenden Mittwoch, den 12. November. Für die Ammerthaler kam die Absage nach zuletzt neun Siegen in Folge nicht unbedingt zum besten Zeitpunkt. Obwohl man selbst nicht auf dem Platz stand, hatte die DJK trotzdem Grund zur Freude. Die Verfolger aus Münchberg, Forchheim und Erlangen-Bruck ließen Federn und spielten allesamt 1:1 unentschieden. Dadurch geht der Tabellenführer der Landesliga Nordost mit drei Punkten Vorsprung in den 19. Spieltag. Dieser beschert Tobias Rösls Ammerthaler am Sonntag ein Heimspiel gegen den Rangsechsten ASV Weisendorf. Anstoß ist um 14 Uhr.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal ASV Weisendorf Weisendorf 14:00 PUSH



Nach der Zwangspause sind die Oberpfälzer heiß auf den zehnten Sieg in Folge. Es gilt, schnell wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. „Wir haben eine richtig intensive Trainingswoche hinter uns. Diese war notwendig, um den Spielausfall vom vergangenen Wochenende zu kompensieren“, berichtet Coach Tobias Rösl. Das Restprogramm der DJK vor dem Gang in die Winterpause umfasst immerhin noch fünf Spiele – wenn denn alle stattfinden können. Aufgrund des Nachholspiels in Weißenburg wartet nun eine Englische Woche. „Wir gehen weiterhin zielstrebig Spieltag für Spieltag an mit dem Ziel, die maximale Punkteausbeute einzufahren“, so Rösl. Der Phase kurz vor der Winterpause misst er einen hohen Stellenwert bei: „In dieser Jahreszeit, in den Spielen vor der Winterpause, können wir Big Points sammeln. Dazu werden wir bereit und fokussiert sein.“



Im Hinspiel setzte sich die Ammerthaler Mannschaft klar mit 6:2 beim ASV Weisendorf durch. Abgesehen von einer schlafmützigen Phase nach dem Seitenwechsel hatte man das Spiel fest im Griff. Ganz so einfach dürfte es die DJK diesmal wohl nicht haben. Denn die Mittelfranken, die seit Jahren vom ehemaligen Drittligaspieler Bernd Fuchsbauer gecoacht werden, haben sich im Saisonverlauf gesteigert und stehen inzwischen bei 28 Punkten. Damit rangiert Weisendorf derzeit auf Rang sechs.



Definitiv keine Laufkundschaft also für die mit 43 Zählern bestückte DJK, aus deren Verletztenlazarett es positive Signale gibt. Manuel Mutove ist nach seinem Außenbandanriss im Knie wieder voll belastbar. Überdies sind Marcel Kaiser und Fabian Helleder nach langen Verletzungspausen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt – ob es am Sonntag bereits für Kurzeinsätze reicht, bleibt offen.