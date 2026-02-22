Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ammerthal: Vier Schlüsselspieler geben ihr Ja-Wort
Routinier Daniel Gömmel, Talent Michael Janner sowie die Zwillingsbrüder Marcel und Marco Kaiser haben bei der DJK bis 2028 verlängert
Natürlich bastelt Tobias Rösl, Sportdirektor und Trainer beim Landesliga-Ersten DJK Ammerthal, längst ligaunabhängig am Kader für die im Juli startende neue Saison. Nachdem bereits ein Großteil der Mannschaft mit Verträgen bis 2027 ausgestattet ist, verlängerte Rösl auch jetzt vier weitere Spieler bis 2028. „Wir sind hinsichtlich der neuen Saison bereits sehr gut aufgestellt und ich freue mich, dass wir vier für uns wichtige Personalien an uns binden konnten“, so Rösl.
Einer der Spieler, der seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängerte, ist der erst 20-jährige Michael Janner, der im Jahr 2024 von U19-Mannschaft des Chemnitzer FC zur DJK gestoßen ist und seither einen weiteren Schub im Herrenbereich machte. Janner absolvierte in der vergangenen Bayernliga-Saison 28 Spiele (ein Tor) und entwickelte sich unter Tobias Rösl („Er ist absolut flexibel einsetzbar“) zu einem echten Leistungsträger. Bislang stand der Wirbelwind in der Landesliga Nordost 20 Mal auf dem Platz, steuerte dabei sechs Tore und fünf Assists bei.
Ebenfalls verlängert haben die beiden Zwillingsbrüder Marcel und Marco Kaiser (25), die beide seit 2021 für Ammerthal aktiv sind. Zuvor kickten beide in der Landesliga beim FSV Erlangen-Bruck. Marcel bestritt seither für die DJK 143 Spiele und kam als Defensivspieler auf 13 Tore. Marco war bislang 141 für die Oberpfälzer im Einsatz und markierte dabei zwei Treffer.
Der vierte Akteur des Quartetts ist Daniel Gömmel. Der 29-Jährige steht bereits seit 2019 (zuvor FC Amberg) für die Grün-Schwarzen auf dem Platz und ist aus Ammerthal mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Der torgefährliche Außenverteidiger ist ein Typ, der sich für nichts zu schade ist und in jedem Spiel Vollgas gibt. Exakt 200 Spiele absolvierte der Dauerbrenner bisher im Ammerthaler Dress und erzielte dabei immerhin 41 Tore. Derzeit laboriert Gömmel an einer Schulterverletzung, will aber in absehbarer Zeit wieder ins Geschehen eingreifen.
Am gestrigen Samstag hätte der Tabellenführer der Landesliga Nordost gegen den ASV Cham eigentlich seine Generalprobe vorm Ligastart absolviert. Daraus wurde aber nichts. Die Rösl-Truppe musste das Spiel aufgrund eines Personalengpasses absagen. Zu den ohnehin verletzten Spielern kam eine Grippewelle dazu. Erstmals wieder um Punkte geht's nächsten Sonntag auswärts beim TSV Nürnberg-Buch.