Ammerthal: Vier Schlüsselspieler geben ihr Ja-Wort

Michael Janner (links) hat sich bei der DJK Ammerthal prächtig entwickelt. – Foto: Jonas Löffler

Natürlich bastelt Tobias Rösl, Sportdirektor und Trainer beim Landesliga-Ersten DJK Ammerthal, längst ligaunabhängig am Kader für die im Juli startende neue Saison. Nachdem bereits ein Großteil der Mannschaft mit Verträgen bis 2027 ausgestattet ist, verlängerte Rösl auch jetzt vier weitere Spieler bis 2028. „Wir sind hinsichtlich der neuen Saison bereits sehr gut aufgestellt und ich freue mich, dass wir vier für uns wichtige Personalien an uns binden konnten“, so Rösl.

Einer der Spieler, der seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängerte, ist der erst 20-jährige Michael Janner, der im Jahr 2024 von U19-Mannschaft des Chemnitzer FC zur DJK gestoßen ist und seither einen weiteren Schub im Herrenbereich machte. Janner absolvierte in der vergangenen Bayernliga-Saison 28 Spiele (ein Tor) und entwickelte sich unter Tobias Rösl („Er ist absolut flexibel einsetzbar“) zu einem echten Leistungsträger. Bislang stand der Wirbelwind in der Landesliga Nordost 20 Mal auf dem Platz, steuerte dabei sechs Tore und fünf Assists bei.



Ebenfalls verlängert haben die beiden Zwillingsbrüder Marcel und Marco Kaiser (25), die beide seit 2021 für Ammerthal aktiv sind. Zuvor kickten beide in der Landesliga beim FSV Erlangen-Bruck. Marcel bestritt seither für die DJK 143 Spiele und kam als Defensivspieler auf 13 Tore. Marco war bislang 141 für die Oberpfälzer im Einsatz und markierte dabei zwei Treffer.



