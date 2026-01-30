Ammerthal verpflichtet Torwarttalent und probt sieben Mal

Verstärkt ab sofort das Torwartteam der DJK Ammerthal: Liam Niebisch. – Foto: Andreas Roith

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Spielern diesmal eine etwas längere Pause zu geben, da es im Sommer nach der Relegation bis zur Winterpause schon sehr kräfteraubend war. Die Jungs sollten mal abschalten und ihre freie Zeit genießen, bevor wir jetzt den Fokus wieder auf unser großes Ziel, dem Wiederaufstieg in die Bayernliga, legen. Die Mannschaft hat sich am vergangenen Sonntag beim Trainingsbeginn in einem sehr guten Zustand präsentiert, was absolut für die Jungs spricht“, erklärt Coach Rösl, der von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf noch nichts wissen will: „Unser Ziel ist klar definiert, aber wir wissen natürlich auch, dass es noch ein harter Weg ist. Wir müssen wieder in der Lage sein, von Spiel zu Spiel alles abzurufen, um den größtmöglichen Erfolg zu haben.“ Die happige Frühjahrsrunde sieht für die DJK immerhin noch 14 Punktspiele vor.



Angesichts der winterlichen Verhältnisse ist natürlich auch im Ammerthaler Lager Improvisieren angesagt zum Beginn der Vorbereitung. Bislang konnte nur in der Halle trainiert werden. Dort lag das Augenmerk vor allem auf den Themen Krafttraining und Ausdauer. „Das ist aber für uns kein Problem. Wir nehmen die Situation so wie sie ist und machen das Beste daraus. Der Fokus liegt vor allem darauf, wieder auf topfit zu werden, uns die Basis zu erarbeiten und – sobald wir auf den Platz können – gewisse Bereiche, die mir in der Vorrunde nicht gefallen haben, zu verbessern. Es ist noch Luft nach oben“, schildert Rösl.



