Testspiel

Ammerthal verpflichtet Torwarttalent und probt sieben Mal

Landesliga-Primus testet am Samstag in Nürnberg gegen die U19 des Clubs

von Florian Würthele · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser
Verstärkt ab sofort das Torwartteam der DJK Ammerthal: Liam Niebisch.
Verstärkt ab sofort das Torwartteam der DJK Ammerthal: Liam Niebisch. – Foto: Andreas Roith

Dank einer beeindruckenden Siegesserie vor der Winterpause hat sich die DJK Ammerthal eine gute Ausgangslage erarbeitet im Meisterschaftskampf der Landesliga Nordost. Der Bayernliga-Absteiger führt das Tableau an und geht mit mindestens acht Punkten Vorsprung auf die „Verfolgermeute“ in die Restrunde. Letzten Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl die Vorbereitung aufgenommen. Bis zum Punktspielstart am 1. März geht es zur Sache. Sechs Test- und ein Pokalspiel wurden anberaumt.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Spielern diesmal eine etwas längere Pause zu geben, da es im Sommer nach der Relegation bis zur Winterpause schon sehr kräfteraubend war. Die Jungs sollten mal abschalten und ihre freie Zeit genießen, bevor wir jetzt den Fokus wieder auf unser großes Ziel, dem Wiederaufstieg in die Bayernliga, legen. Die Mannschaft hat sich am vergangenen Sonntag beim Trainingsbeginn in einem sehr guten Zustand präsentiert, was absolut für die Jungs spricht“, erklärt Coach Rösl, der von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf noch nichts wissen will: „Unser Ziel ist klar definiert, aber wir wissen natürlich auch, dass es noch ein harter Weg ist. Wir müssen wieder in der Lage sein, von Spiel zu Spiel alles abzurufen, um den größtmöglichen Erfolg zu haben.“ Die happige Frühjahrsrunde sieht für die DJK immerhin noch 14 Punktspiele vor.

Angesichts der winterlichen Verhältnisse ist natürlich auch im Ammerthaler Lager Improvisieren angesagt zum Beginn der Vorbereitung. Bislang konnte nur in der Halle trainiert werden. Dort lag das Augenmerk vor allem auf den Themen Krafttraining und Ausdauer. „Das ist aber für uns kein Problem. Wir nehmen die Situation so wie sie ist und machen das Beste daraus. Der Fokus liegt vor allem darauf, wieder auf topfit zu werden, uns die Basis zu erarbeiten und – sobald wir auf den Platz können – gewisse Bereiche, die mir in der Vorrunde nicht gefallen haben, zu verbessern. Es ist noch Luft nach oben“, schildert Rösl.

Auch einen Winter-Neuzugang kann die DJK präsentieren. Neu im Kader ist Liam Niebisch. Der 18-jährige Keeper gilt als großes Torhütertalent, wechselt aus dem U19-Bayernligateam der SpVgg Mögeldorf nach Ammerthal. Dort wird Niebisch künftig dem Torhütergespann um Kapitän Christopher Sommerer und Paul Behlau angehören.

Derweil bestreiten die Pirners, Brüggen & Co. am morgigen Samstag (Anpfiff 15 Uhr) ihr erstes Vorbereitungsspiel. Der eigentliche Testaufgalopp gegen den ASV Weisendorf konnte unter der Woche nicht stattfinden. Nun geht's an den Valznerweiher zur U19 des 1. FC Nürnberg. Im Team von Michael These spielt auch Shootingstar Noah Keller, der aus dem Ammerthaler Nachbarort Hermannberg kommt. Weitere Testspielgegner des Landesliga-Spitzenreiters sind der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, die DJK Vilzing, der ASV Burglengenfeld, der SSV Jahn Regensburg II und der ASV Cham. Dazwischen steht ein Verbandspokal-Qualispiel gegen den SC Feucht im Plan.