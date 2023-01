Ammerthal und Weiden tapfer – Grippewelle bremst Donaustauf aus Die Oberpfälzer Testspiele vom Wochenende in der Übersicht

Die ersten Verbandsligisten aus der Oberpfalz absolvier(t)en an diesem Wochenende ihre ersten Testminuten auf dem Rasen. Viermal kam der Gegner aus der Regionalliga Bayern. Allerorts stand letztlich das Ausprobieren taktischer Dinge sowie das „Wieder-Reinkommen“ im Vordergrund. Während die DJK Gebenbach in Randersacker beim 0:6 (0:3) gegen den Regionalliga-Zweiten Würzburger Kickers wenig zu bestellen hatte, machte es die DJK Ammerthal schon spannender. Knapp 0:1 musste sie sich der Viertliga-U23 von Greuther Fürth geschlagen geben. In Weiden gab die heimische SpVgg bei der von Hankofen zugefügten 2:3-Niederlage eine gute Figur ab. Bereits am Freitag hatte sich Vilzing gegen Bayernligist Neumarkt (6:1) in Torlaune gezeigt.



Derweil wurde es nichts mit dem geplanten Aufgalopp Bad Kötztings gegen den SV Donaustauf, weil eine Grippewelle die Staufer zur Absage zwang. Dem ASV Neumarkt machte am Samstag Gegner FSV Stadeln einen Strich durch die Rechnung. Wir halten Euch in den kommenden Wochen stets up to date, was die Vorbereitungsspiele unserer Bezirks- bis Regionalligisten angeht.