Ammerthal trifft ein Dutzend Mal – Die große Testspiel-Übersicht

So kann man doch starten in die Sommervorbereitung: Die Landesligisten DJK Ammerthal und TB 03 Roding – die einen abgestiegen, die anderen komplett neuformiert – haben am Donnerstagabend einen torreichen Testspiel-Auftakt bestritten. Ammerthal hatte eine Mittags-Trainingseinheit in den Knochen, was die Rösl-Formation aber nicht daran hinderte, dem SV Kauerhof ein Dutzend Tore einzuschenken. Im zweiten Durchgang schraubten Haller, Baierlein & Co. das Ergebnis deutlich in die Höhe. Da waren sie zehn Mal erfolgreich gegen den Kreisklassisten. Indes behaupteten sich die Rodinger gegen das Kreisliga-Topteam 1.FC Rieden ähnlich souverän, gewannen ungefährdet mit 7:1. Auf TB-Trainer Andy Klebl wartet viel Arbeit in den nächsten Wochen, gilt es doch 18 neue Spieler zu integrieren.



Am heutigen Freitag geht es nahtlos weiter. Das erste große Testspiel-Wochenende des Sommers steht auf dem Programm. Die allermeisten Bezirks-, Landes- und Bayernligisten der Oberpfalz sind im Einsatz. Regionalligist DJK Vilzing testet gleich zweimal – heute Abend beim ASV Burglengenfeld und am Sonntag in einem Benefizspiel beim FC Wald/Süssenbach. Auch der SV Fortuna Regensburg und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf sind trotz der heißen Temperaturen im Doppeleinsatz. Die überregionalen Testspiele auf einen Blick.