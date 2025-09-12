Die DJK Ammerthal (rechts) bleibt in der Spur. – Foto: Lars Malkmus

Ammerthal spielt schlampig, aber erfolgreich Landesliga Nordost, Freitag: Die DJK landet einen 2:0-Arbeitssieg in Neuendettelsau

Die DJK Ammerthal bleibt in der Landesliga Nordost in der Spur. Allerdings wusste die Mannschaft von Coach Tobias Rösl nicht unbedingt zu überzeugen am Freitagabend. Sie hatte Glück, dass der limitierte TSC Neuendettelsau schlicht keine Mittel fand. Ein Doppelschlag reichte den Oberpfälzern zum 2:0 (2:0)-Auswärtssieg. Simon Pirner brachte den Favoriten mit seinem Debüttor im DJK-Dress in Führung (32.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dominik Haller vom Elfmeterpunkt. Dabei sollte es bis zum Schluss bleiben.



Ammerthals Trainer Rösl zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis, weniger aber mit der gezeigten Leistung seiner Truppe. So sagte er: „Natürlich ist es ein hochverdienter Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung ist. Höher wäre es anhand unserer Leistung auch nicht möglich gewesen. Es war in vielen Sachen sehr, sehr dünn. Glücklich war, dass der Gegner wirklich auch schwach war. Ansonsten hätten wir heute, glaube ich, Probleme bekommen. Wir waren nicht da, waren in vielen Situationen einfach nicht wach und schlampig in vielen Aktionen. Ein schwieriges Spiel. Und doch: Auswärts drei Punkte zu holen - mehr geht halt trotzdem nicht.“ Mit nun 25 Punkten bleibt die DJK am Spitzenduo Münchberg und Forchheim dran, das war das Ziel. Nächsten Sonntag geht's mit einem Heimspiel gegen jene Forchheimer weiter.