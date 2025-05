Ammerthal: Sofort-Verstärkung für die Relegation

Der kurzfristige Neuzugang bringt hochklassige Erfahrung aus dem Jugendbereich mit. Bevor der mittlerweile 20-jährige Amberger den Schritt ins Ausland wagte, spielte der Offensivmann in der U17- und zuletzt U19-Bundesligamannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth und erzielte hier in der Vorsaison in 26 Spielen 12 Tore. Davor waren es 12 Tore in 27 Matches. Auch einen Regionalliga-Einsatz bei der Fürther U23 verbuchte er, schoss dabei gleich einen Treffer. Zuvor wurde Baierlein vom SV Raigering ausgebildet, und auch bei den Panduren bestach er mit einer starken Torquote.



Ammerthals Trainer Tobias Rösl kann zudem ausgerechnet im letzten Ligaspiel kurioserweise erstmals in der Saison auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Im morgigen Heimspiel gegen den „kleinen“ Jahn, der noch um die direkte Rettung kämpft, soll ein gutes Gefühl für die nächsten Mittwoch beginnende Relegation her. „Wir werden das Spiel am Samstag als Vorbereitung auf Mittwoch in der Relegation nutzen“, erklärt Rösl. Schon mit Blick auf die Saisonverlängerung fügt er an: „Wir sind uns allen bewusst, um was es geht. Der Modus der Relegation ist haarig, aber da müssen wir durch.“ Es bleibt abzuwarten, ob sich Tim Baierlein als sofortige Verstärkung für die Oberpfälzer entpuppen wird. Den ersten Relegations-Gegner wird die DJK am Sonntag kennen.