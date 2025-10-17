Ammerthal: »Sechspunktespiele, für die man brennen muss«



„Wir sind weiterhin extrem fokussiert und werden das nächste Spiel sehr gut vorbereitet und mit dem Wissen, dass es ohne Aufwand schwierig wird, angehen“, betont Rösl, dessen Mannschaft in der Vorwoche hart gefordert wurde. Obwohl das Gastspiel in Mögeldorf klar mit 5:1 gewonnen wurde, verlangte der Gegner den Ammerthalern alles ab. Mann des Tages war Christopher Sommerer. Der DJK-Keeper zeigte eine bärenstarke Leistung. Auch gegen Erlangen-Bruck dürfte auf Sommerer einiges an Arbeit zukommen.



„Solche Spiele sind Sechspunktespiele, für die man brennen muss, um sie erfolgreich zu gestalten“, hebt Ammerthals Trainer die Wichtigkeit der Partie hervor. Die Zielsetzung des Gastgeber ist klar: Die Siegesserie weiter ausbauen. „Meine Mannschaft hat sich diese Ausgangsposition hart und verdient erarbeitet und will den nächsten Dreier holen. Es ist ein absolut richtungsweisendes Spiel, deren Bedeutung wir uns bewusst sind“, so Rösl. In puncto Personal ändert sich im Normalfall nichts gegenüber der Vorwoche. Neben Marcel Kaiser und Manuel Mutove muss auch Jungspund Simon Koberstein, der bislang auf vier Saisoneinsätze im Landesligateam kam, erneut aussetzen.



Der FSV Erlangen-Bruck war einige Jahre in der Bayernliga zu finden, letztmals in der Saison 2018/19. Nach dem vierten Platz in der Vorsaison gehören die Mittelfranken auch heuer der Spitzengruppe an. Zehn Siege, drei Remis, erst zwei Niederlagen und damit 33 Punkte stehen in der Zwischenbilanz. Damit rangiert die von Philip Messingschlager trainierte Truppe nur vier Zähler hinter der DJK Ammerthal.