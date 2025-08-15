Ammerthal: Rösl warnt vor angezähltem Gegner

Mission Wiedergutmachung erfüllt: Auf die erste Saisonniederlage nach zuvor vier Siegen (1:2 gegen Quelle Fürth) ließ die DJK Ammerthal am Dienstag einen glatten 3:0-Sieg beim TSV Burgebrach folgen. Doppelpacker Marcel Kaiser und Noah Pirner sorgten mit ihren Toren schon vor der Stunden-Marke für klare Verhältnisse. Die Tabellenführung in der Landesliga Nordost ist aktuell aber futsch. Die hat sich Mitabsteiger FC Eintracht Münchberg unter den Nagel gerissen. Am Sonntag genießt die Ammerthaler Mannschaft nach zwei Auswärtspartien mal wieder Heimrecht. Gegner in der DJK-Arena ist der TSV Buch aus dem Nürnberger Stadtgebiet. Um 15 Uhr wird angepfiffen.



Die Nürnberger spielten in den letzten Jahren fast immer oben mit in der Landesliga Nordost, gehören zum absoluten Stamminventar der Liga. In der laufenden Runde ging der Saisonstart allerdings in die Hose. Erst ein magerer Punkt steht auf der Habenseite. Knappe Niederlagen waren bisher an der Tagesordnung. Die Tabellensituation kommt überraschend, hat der TSV Buch doch einen stark besetzten Kader beisammen und wurde 2024 sogar Vizemeister.



Dementsprechend warnt Ammerthals Übungsleiter Tobias Rösl vor dem Heimspiel vor Übermut. Den Gegner gilt es nicht zu unterschätzen. „Es wird ein weiterer schwieriges Spiel für uns, da Buch mit aller Macht den ersten Saisondreier einfahren möchte.“ Das Credo lautet: „Für uns gilt es, weiterhin demütigt, aber trotzdem selbstbewusst ins Spiel zu gehen – mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen.“ Rösl fordert einen disziplinierten und einfachen Fußball: „Es wird wichtig sein, dass Position klar gehalten werden und dass einfach und diszipliniert gespielt wird.“



Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt darauf, unnötige Leichtsinnsfehler zu vermeiden: „Auch beim klaren 3:0-Erfolg in Burgebrach haben wir uns zu viele einfache Fehler erlaubt. Solche Fehlpässe im Aufbauspiel können gegen einen abgezockten Gegner, wie zuletzt bei Quelle Fürth, schnell bestraft werden. Sicherheit gewinnen wir nur, wenn wir den Ball ohne Schnörkel in den eigenen Reihen halten und im letzten Drittel konsequent den Abschluss suchen“, appelliert der DJK-Coach, der weiterhin auf die Dauerpatienten Anton Shynder, Fabian Helleder und André Karzmarczyk verzichten muss. Auf der Kippe stehen die Einsätze von Daniel Gömmel (Muskelverletzung) und Manuel Mutove (Knieprobleme). Inwieweit sie am Sonntag einsatzfähig sind, entscheidet sich kurzfristig. Zurück im Aufgebot ist Fabio Pirner nach abgesessener Rotsperre.