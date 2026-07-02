Ammerthal »richtig ordentlich« – Zwei Neuzugänge knipsen für BUL

Neuzugang Nikola Milovski (rechts) traf doppelt für die DJK Ammerthal. – Foto: Jonas Löffler

Sie sind weiter im Torrausch: Die Bayernliga-Kicker der DJK Ammerthal geizen in dieser Vorbereitung wahrlich nicht mit Toren. Am Donnerstagabend schoss die Rösl-Crew den künftig zwei Klassen tiefer spielenden SV Lauterhofen mit 6:1 ab. Auch der ASV Burglengenfeld feierte ein Erfolgserlebnis. Die Naabtalkicker schlugen die SpVgg Ramspau daheim mit 3:0. Neben Ramspau waren zwei weitere Oberpfälzer Bezirksligisten am Abend im Testspieleinsatz. Während der 1. FC Schwarzenfeld das Match gegen den SV Haselbach spät drehen konnte und 2:1 gewann, ging der SV Breitenbrunn in Greding (Bezirksliga Mittelfranken) mit 2:6 baden.



Es bleibt dabei: Bayernligist Ammerthal zeigt sich in dieser Sommervorbereitung weiterhin äußerst torhungrig. In jedem bisherigen Testspiel schoss die DJK mindestens fünf Tore. Diesmal waren es sechs. Landesliga-Absteiger SV Lauterhofen, letzte Saison immerhin noch in derselben Liga wie die DJK, hatte nicht wirklich viel zu melden. Bereits zur Pause stand es 0:4. Überdies verschoss Eron Sejdijaj für die Gäste einen Elfmeter. „Ein richtig ordentlicher Test und fleißiger Auftritt meiner Mannschaft. Gegen einen gut organisierten, körperbetonten Gegner haben es alle eingesetzten Spieler hervorragend gelöst. Wir haben es spielerisch sehr gut gelöst und hatten ein gute Effektivität drin. Eine super Vorbereitungseinheit“, hatte Ammerthals Trainer Tobias Rösl, der 20 Feldspieler zum Einsatz brachte, hinterher wenig zu Meckern.







Wenige Tage nach dem Turnier-Coup über Drittligist Jahn Regensburg feiert der ASV Burglengenfeld ein weiteres Erfolgserlebnis. Gegen den rangtieferen Bezirksligisten SpVgg Ramspau hatte die Elf von Coach Matthias Rascher zunächst aber gewisse Anlaufschwierigkeiten. Zur Stundenmarke waren noch keine Tore gefallen. Dann schlug der Landesligist zweimal kurz hintereinander zu, und legte in der Nachspielzeit noch das Dritte nach. Mit Luis Lommer – er markierte seinen fünften Treffer im ASV-Dress – und Robin Sattler trugen sich zwei Neuzugänge in die Torschützenliste ein.





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