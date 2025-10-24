Ammerthal: Pirner-Power und pikante Partie

Die drei Pirner-Brüder Simon (links), Noah (rechts) und Fabio stehen sinnbildlich für den aktuellen Erfolg der DJK Ammerthal. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Am letzten Hinrunden-Spieltag der Landesliga Nordost kann Spitzenreiter DJK Ammerthal die inoffizielle Herbstmeisterschaft klarmachen. Allerdings ist die Aufgabe nicht Ohne. Am Sonntagnachmittag tritt die Mannschaft von Tobias Rösl nämlich beim formstarken Rangsiebten SV Unterreichenbach an, der einen guten Lauf hat. Nichtsdestotrotz wollen die Oberpfälzer ihre eigene Serie von acht Siegen am Stück weiter ausbauen. Anstoß im Gemeindeteil von Schwabach ist um 14 Uhr.



Dass der Gegner derzeit gut drauf ist, hat DJK-Coach Rösl natürlich auf dem Schirm. Dementsprechend warnt er vor Leichtsinn: „Im letzten Vorrundenspiel erwartet uns eine sehr schwierige Aufgabe, da Unterreichenbach nur ein Heimspiel verloren hat und in den letzten sechs Spiele nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist“, weiß Rösl um die Bilanzen der Mittelfranken. Gecoacht werden die „Urus“ seit dieser Saison von Michael Scherbel, der zuvor dem Trainerteam der U19 des 1. FC Nürnberg angehörte.



„Wir sind gewarnt und müssen Spieltag für Spieltag wieder an die Grenze gehen“, betont Rösl und fügt an: „Gerade in solchen Spielen wird es wichtig sein, Mentalität und absolute Teamleistung auf den Platz zu bringen, um unsere Position in der Tabelle zu bestätigen. Wir sind weiterhin fokussiert, trainieren gut und wollen nicht nachlassen.“



Was den Ammerthalern derzeit zugute kommt und sicherlich auch mit ausschlaggebend für die tolle Siegesserie ist: Zu den altbekannten Verletzten kam zuletzt kein Spieler mehr dazu. Dadurch kann das Trainerteam auf eine mehr und mehr eingespielte Mannschaft zurückgreifen. Das macht sich auf dem Platz positiv bemerkbar. Die Pirner-Brüder Noah, Simon und Fabio standen mittlerweile einige Male gemeinsam in der Startelf. Zusammen mit Elfmeter-Experte Dominik Haller, Michael Janner oder Manuel Mutove bilden sie eine starke und schwer auszurechnende Offensive. Jeder Akteur ist für ein Tor gut. Das macht die DJK unberechenbar. Kadertechnisch bleibt fürs Spiel gegen Unterreichenbach alles beim Alten. Somit muss auch Marcel Kaiser weiterhin passen.