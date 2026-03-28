Ammerthal patzt erneut – trotz Leistungssteigerung Landesliga Nordost, Freitag: Rösl-Truppe verliert das Auswärtsspiel in Schwabach mit 1:3 von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Auch der wiedergenesene Michael Janner (links) konnte in Schwabach nicht für die Trendwende der DJK Ammerthal sorgen. – Foto: Sportfoto Zink / Geiswinkler

Die Ammerthaler als immer noch souveräner Tabellenführer haben offenbar das Siegen verlernt in der Landesliga Nordost. Zum vierten Mal in Folge blieb die DJK am Freitagabend sieglos. Das Auswärtsmatch beim SC 04 Schwabach ging mit 1:3 (1:2) in die Binsen. Es war eine bittere wie vermeidbare Niederlage. Dabei zeigte die Mannschaft von Coach Tobias Rösl doch eigentlich ein besseres Gesicht als zuletzt.



Mit einer verbesserten Personalsituation hatten sich die Oberpfälzer viel vorgenommen für das Match in Mittelfranken. Die Pläne wurden jedoch durch das Blitz-Führungstor von Schwabach (Yannis Herger/2.) jäh durchkreuzt. Vom Rückstand ließ sich die Ammerthaler Elf nicht beirren und hielt im ersten Durchgang das Zepter in der Hand. Statt des Ausgleichstreffers kassierte man in der 29. Minute allerdings durch Benjamin Papp das 0:2. Nur zwei Minuten später erzielte Dominik Haller vom Elfmeterpunkt den Ammerthaler Anschlusstreffer. In einer kampfbetonten zweiten Halbzeit sorgte Can Dedeoglu (77.) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Darauf fand die DJK, bei der sich Routinier Marco Wiedmann noch eine gelbrote Karte einhandelte, keine Antwort mehr.



„Wir müssen da weitermachen, wo wir heute von Anfang an begonnen haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen, wobei das frühe Gegentor das Spiel schon in eine andere Richtung gebracht hat. Dennoch waren wir in der ersten Halbzeit präsenter, haben uns wieder Torchancen erarbeitet und waren aktiver im Spiel nach vorne. Dies hat natürlich auch mit der Rückkehr der Verletzten zu tun. In den entscheidenden Momenten haben wir allerdings die Tore nicht nachgelegt beziehungsweise gemacht. Zudem gab es eine unglückliche Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters. Die Szene hätte vielleicht zum 1:1 führen können, stattdessen kassierten wir das zweite Gegentor. Es heißt abhaken und weitermachen“, zog Ammerthals Trainer Tobias Rösl einen Strich unter die 90 Minuten.