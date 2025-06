Ammerthal: Neuer Keeper, weitere Abgänge & sechs Testspiele

Der Auftakt in der Landesliga Nordost, in der die DJK eingeteilt wurde, ist für den 18./19. oder 20. Juli festgelegt. Noch am Tag des ersten Trainings, das um 13.30 Uhr beginnt, bestreitet die Mannschaft um 17.30 Uhr beim Kreisklassisten SV Kauerhof auch gleich ihr erstes Testspiel. Nach weiteren drei Trainingseinheiten gastiert am Dienstag, 24. Juni (19 Uhr), die neuformierte Bezirksliga-Mannschaft des FC Amberg in Ammerthal. Weitere Termine für die Vorbereitungsspiele: 27. Juni beim 1.FC Rieden (18.30 Uhr), 28. Juni beim SV Köfering (17 Uhr) und 1. Juli bei der SpVgg SV Weiden (19 Uhr). Zudem steht ein Trainingslager vom 4. bis 6. Juli in Bad Gögging auf dem Plan. Eine Woche vor dem Rundenstart folgt die Generalprobe in Ammerthal. Gegner ist Mitabsteiger TSV Abtswind (12. Juli um 16 Uhr).



Nicht mehr zum Ammerthaler Kader zählt ab sofort Vitus Zimmermann. Der 20-Jährige verlässt den Verein nach einem Jahr und 25 Bayernliga-Einsätzen wieder und hat sich der U21-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg angeschlossen. Mit Dragan Lazarevic (21) und Kamalou Tchagouni (20) stehen zwei weitere Youngster nicht mehr zur Verfügung. Sie haben sich zu einem Wechsel zum künftigen Ligakonkurrenten TSV 1860 Weißenburg entschlossen.



Neu ist dagegen Paul Behlau von der U19-Bayernliga-Mannschaft des ASV Neumarkt. Der 18-jährige talentierte Torwart aus Schwend soll die Lücke schließen, die durch den Abgang von Keeper Felix Hummel (zum 1.FC Schlicht) entstanden ist. Behlau, der früher vom SV Raigering ausgebildet wurde, ist Sommer-Neuzugang Nummer vier. Mit Jan-Luis Knisch wurde ja bereits ein Perspektivspieler aus dem Neumarkter Nachwuchs verpflichtet. Derzeit stehen DJK-Trainer Tobias Rösl 18 Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung.