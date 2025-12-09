Ammerthal: Mit Demut zurück in die Bayernliga

„Eines darf man nicht vergessen: Bei uns ging es nach dem Abstieg und in einer ungewohnten Liga mit Gegnern, die wir nicht kannten, mit einer gewissen Ungewissheit los“, schildert Rösl. Auch wenn es „Luft nach oben immer gibt“ – der 47-Jährige stellt seiner Mannschaft ein sehr positives Zwischenzeugnis aus: „Wir haben an einigen Stellschrauben im Kader gedreht und das System, wie wir Fußballspielen wollen, ein wenig umgestellt. Dadurch hat es etwas gedauert, bis wir ins Rollen gekommen sind. Die Spieler präsentieren sich sehr ehrgeizig und willig, sind hochmotiviert“, berichtet Rösl, der sich zudem über eine „super Trainingsbeteiligung“ freuen durfte. „Durch diese Aspekte haben wir das Ganze in die richtige Richtung gebracht und dadurch war die Siegesserie möglich.“ Elementar wichtig sei, dass alles ineinander greife. Hier möchte Rösl auch die weiteren Verantwortlichen sowie den Trainerstab um Co-Trainer Karl-Heinz Wagner und Torwart-Trainer Willibald Haller nicht unerwähnt lassen. „Die ganze Kombi stimmt. Jeder ordnet sich unter und alles zieht an einem Strang.“



Im Ammerthaler Kader geben sich junge Talente und erfahrene Routiniers die Klinke in die Hand. Auch die Sommer-Transfers stellten einen Mix aus jung und erfahren dar. Augenscheinlich stimmt diese Mischung. Besonders ist die Konstellation, dass mit Noah, Simon und Fabio Pirner drei Brüder im selben Team spielen. Sie standen nun schon öfter gemeinsam in der Startelf. Die jungen Spieler greifen viel von den Führungsspielern auf – um Kapitän und Keeper Christopher Sommerer, langjährigen DJKlern wie Daniel Gömmel oder auch Rückkehrer Dominik Haller. „Sie regeln es auch in der Mannschaft richtig gut“, lobt Rösl: „Momentan ist es einfach sehr stimmig.“



Bereits acht bzw. neun Punkte Vorsprung haben die Oberpfälzer auf die „Verfolgermeute“ um Münchberg, Forchheim und Erlangen-Bruck. Ob dies zu einem gewissen Spannungsabfall bei dem ein oder anderen Spieler führen könnte? Darauf antwortet Tobias Rösl: „Wir müssen weiterhin die Tabelle ausblenden. Nach der Winterpause geht es bei Null los. Wir gehen so in die Spiele, dass es anhand unserer Qualitäten schwierig wird uns zu schlagen – aber dass es einfach wird uns zu schlagen, wenn wir unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen. Das ist das Credo.“ Freilich müsse eingegriffen werden, wenn es ein Spieler zu locker angehen würde. Aber davon geht Rösl nicht aus: „Ich habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft.“





Tobias Rösl: »Haben noch nichts erreicht«