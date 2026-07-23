Ammerthal meldet Abgang – Luhe-Wildenau länger ohne Jonas Held

Dominik Boldogh gehört nicht mehr dem Kader der DJK Ammerthal an. – Foto: Jonas Löffler

Nach kurzer Zeit haben sich die Wege des Bayernliga-Rückkehrers und einem seiner vielen Sommerneuzugänge schon wieder getrennt. Boldogh stand in den letzten Partien inklusive der ersten beiden Pflichtspieltermine schon nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen. Diese Woche wurde sein Rückwechsel zum SC Feucht bekannt. In den ersten vier Vorbereitungsspielen der Ammerthaler hatte der Linksfuß mitgewirkt. Beim Nordost-Landesligisten aus Feucht freut man sich auf den talentierten Rückkehrer, der letzte Saison 20 Ligaspiele für die Mittelfranken bestritt.



Ein weiterer Abschied steht auch fest bei den Oberpfälzern. Offensivmann Tim Baierlein wird dem Team von Trainer Tobias Rösl nur noch bis zum 5. August zur Verfügung stehen. Anschließend macht er sich wieder zum Studieren in die USA auf. Bereits im vergangenen Sommer war der 21-Jährige fürs Studium nach Amerika gegangen. Bis zu seinem erneuten Weggang wird Baierlein, der in der Vorbereitungsphase sowie im Pokalspiel gegen Weiden insgesamt drei Tore erzielte, der Ammerthaler Mannschaft aber noch vollumfänglich zur Verfügung stehen. Auch beim Gastspiel in Kornburg am morgigen Freitag (19 Uhr) dürfte der talentierte und fleißige Stürmer seine Einsatzzeit bekommen. „Kornburg verfügt über eine hochkarätige Mannschaft, ein neues Trainerteam und einige Veränderungen im Kader. Das Auswärtsspiel wird eine große Herausforderung, ist aber keineswegs unmöglich zu bestehen. Ohne eine geschlossene Mannschaftsleistung wird es jedoch nicht funktionieren“, blickt Coach Rösl dieser kniffligen Auswärtsaufgabe entgegen.



