Kantersieg im Topspiel: Die SpVgg Jahn Forchheim um Kapitän und Torschütze Fabian Hofmann (Nr. 8, Bildmitte) fegte den FC Münchberg mit 5:1 vom Feld. – Foto: Wolfgang Zink

Ammerthal marschiert vorneweg – Forchheim mit Statement-Sieg Bruck und Feucht überzeugen +++ Burgebrach mit Ausrufezeichen +++ Absagen in Schwabach und Röslau Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

17. Spieltag in der Landesliga Nordost: Die DJK Ammerthal bleibt das Maß der Dinge. Auch am vergangenen Spieltag überzeugte der Spitzenreiter, während Verfolger Münchberg Federn ließ. Forchheim nutzte das und rückte nach dem Kantersieg gegen den FCM bis auf einen Punkt heran. Im Tabellenkeller setzte Burgebrach ein klares Lebenszeichen gegen den SV Gutenstetten-Steinachgrund.

Ein hartes Stück Arbeit hatte der FSV Erlangen-Bruck gegen kampfstarke Buckenhofener zu verrichten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Nikola Milovski die Hausherren in Führung (56.), ehe Julian Friedhelm nur eine Minute später ausglich. Daniel Lustig besorgte per Distanzschuss den entscheidenden Treffer (67.). Spielertrainer Philip Messingschlager sprach von einem „verdienten, aber hart erkämpften Erfolg“. Bruck bleibt durch den Dreier mit 36 Punkten Tabellenvierter.

Forchheim präsentierte sich in Galaform und fegte den bisherigen Tabellenzweiten Münchberg eindrucksvoll mit 5:1 vom Platz. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie entschieden – Rzonsa (6., 13.), Hofmann (23.) und Basener (30.) trafen zur klaren 4:0-Führung. Ein Eigentor von Luis Beck (42.) blieb Ergebniskosmetik, ehe Held (61.) den Schlusspunkt setzte. Forchheim untermauert mit 38 Punkten seine Aufstiegsambitionen und verkürzt den Rückstand auf Ammerthal.

Auch in Unterreichenbach ließ sich Tabellenführer Ammerthal nicht beirren. Noah Pirner war mit einem Doppelpack (53., 78.) erneut der Matchwinner. Der späte Anschlusstreffer von Joshua Kurz (90.+1) kam zu spät. Die Elf von Tobias Rösl steht nun bei 43 Punkten und führt das Feld souverän an. Unterreichenbach verpasste trotz couragierter Leistung einen Punktgewinn, bleibt aber im soliden Mittelfeld.

Feucht feierte in Neuendettelsau einen souveränen Auswärtssieg. Philipp Nutz (25.) brachte die Ulhaas-Elf in Front, ehe Leon Schoen mit einem Doppelschlag (32., 33.) alles klar machte. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Alexander Roth war der Gastgeber endgültig geschlagen. Feucht verbessert sich mit 24 Punkten auf Rang sieben und findet langsam Konstanz.

Weisendorf machte in Weißenburg früh alles klar. Tim Schmidt traf bereits in der vierten Minute, ehe Tim Fierus (50., Foulelfmeter) für den Endstand sorgte. Während die Fuchsbauer-Elf auf Platz sechs kletterte, steckt Weißenburg nach der neunten Niederlage weiter im Tabellenkeller fest. Die Gastgeber fanden offensiv kaum Mittel gegen die kompakte ASV-Defensive.

Ein Spektakel lieferte Mögeldorf beim 4:3 gegen die SG Quelle Fürth. Nach einem 0:2-Rückstand durch Angermeier (8.) und Livingstone (16.) drehte der Aufsteiger die Partie dank Doppeltorschütze Luca Vitalini (45., 60.) und Treffern von Kornwachs Barjuan (63.) sowie Feeder (79.). Der späte Anschluss durch Laurin Frantz (89.) änderte nichts mehr. Mögeldorf klettert mit nun 24 Punkten auf Rang acht – und bleibt die positive Überraschung der Liga.