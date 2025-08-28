Ammerthal: Manuel Mutove muss länger pausieren

In der Landesliga Nordost geht es für die DJK Ammerthal am Freitag (Anstoß 19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SC Feucht weiter. Mit aller Macht wollen die Oberpfälzer zurück in die Erfolgsspur. Magere vier Punkte spielte die Elf von Trainer Tobias Rösl in den letzten vier Spielen ein – deutlich zu wenig für den Geschmack von Rösl: „Wir haben definitiv zu wenige Punkte aus den letzten vier Spielen gezogen. Darum ist es wichtig, sich komplett auf uns zu konzentrieren, um wieder klarer und erfolgreicher zu spielen.“