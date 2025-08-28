Ammerthal: Manuel Mutove muss länger pausieren

In der Landesliga Nordost geht es für die DJK Ammerthal am Freitag (Anstoß 19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SC Feucht weiter. Mit aller Macht wollen die Oberpfälzer zurück in die Erfolgsspur. Magere vier Punkte spielte die Elf von Trainer Tobias Rösl in den letzten vier Spielen ein – deutlich zu wenig für den Geschmack von Rösl: „Wir haben definitiv zu wenige Punkte aus den letzten vier Spielen gezogen. Darum ist es wichtig, sich komplett auf uns zu konzentrieren, um wieder klarer und erfolgreicher zu spielen.“
Über die Aufgabe beim Tabellenzwölften aus Feucht (10 Punkte, Bilanz 3/1/4) sagt der Ammerthaler Trainer: „Es wird wie jedes Spiel für uns eine neue Herausforderung sein, aber dessen sind wir uns bewusst. Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft.“
Gerade beim Thema Torabschluss möchte Rösl mehr Gier von seiner Mannschaft sehen als in den vorangegangenen Spielen: „Wir bekommen unsere Chancen in jedem Spiel. Dann muss man das Tor halt auch mit aller Macht erzwingen wollen.“
Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage im Topspiel gegen den FC Eintracht Münchberg steht die DJK schon unter Zugzwang: Will man ganz oben dranbleiben, müssen im Feuchter Waldstadion ohne Wenn und Aber drei Punkte her. „Wir haben das Spiel gegen Münchberg im Laufe der Woche gründlich analysiert. Ich denke, die Spieler waren einsichtig und haben meinen Stil verstanden“
, berichtet Rösl. Den kommenden Gegner wird man sicherlich nicht unterschätzen. Immerhin konnte der Ex-Bayernligist unter anderem am Auftaktspieltag den aktuellen Rangzweiten Jahn Forchheim besiegen.
Personell haben die Ammerthaler einen weiteren Verletzten zu beklagen. Manuel Mutove
hat sich einen Außenbandanriss im Knie zugezogen und wird der Mannschaft in den kommenden Wochen fehlen. Der junge Mittelfeldspieler stand bisher in allen Saisonspielen auf dem Platz, steuerte zwei Tore und einen Assist bei. Weitaus erfreulicher: Routinier Anton Shynder
hat nach langer Verletzungspause das Training wiederaufgenommen. Ein Einsatz gegen Feucht käme aber noch zu früh. Ansonsten fehlen nur die bekannten Dauerverletzten.