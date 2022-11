Ammerthal: »Leistungsabfall im Herbst ist schwer zu erklären« Nach einem vielversprechenden Start brach die DJK ein – Spielabsage macht versöhnlichen Jahresabschluss zunichte

Am offiziell letzten Spieltag des Jahres hätte die DJK Ammerthal nun am heutigen Freitag zum TSV Kornburg reisen müssen. Hier hätte es für die Elf von DJK-Trainer Jürgen Schmid gegolten, nochmals alles Kräfte zu mobilisieren, um den freien Fall in der Tabelle noch etwas abzufedern. Allerdings wurde auch diese Partie abgesetzt und so verabschieden sich die Kicker aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach unverrichteter Dinge in die Winterpause. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.



Aktuell belegt die DJK mit 30 Punkten den siebten Rang des Tableaus – ein Zwischenergebnis, mit dem man nach einem vielversprechenden Saisonstart nicht zufrieden sein kann, was DJK-Sportdirektor Tobias Rösl auch zum Ausdruck bringt. „Es wäre deutlich mehr möglich gewesen. Der Leistungsabfall im Herbst ist schwer zu erklären, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen und noch das Beste aus der Situation machen. Erfolg ist ohnehin nur möglich, wenn man als Team zusammensteht“. Das Ziel der Mannschaft wäre jetzt – eigentlich – ein positives Abschneiden beim TSV Kornburg, der mit seinem ebenfalls qualitativ hochwertigen Kader die Erwartungen auch nicht ganz erfüllten.



Das wäre der Vorbericht gewesen: 22 Punkte haben die Mittelfranken bisher vorzuweisen, was aktuell den elften Tabellenplatz bedeutet. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von TSV-Trainer Hendrik Baumgart im Hinblick auf Relegationsplatz 14 etwas Luft verschaffen.



Das Hinspiel gewann die DJK in einer mitreißenden Begegnung nach Toren von Tim Sulmer, Giuliano Nyary und Daniel Gömmel relativ deutlich mit 3:0. Es war letztendlich trotz des klaren Ergebnisses aber ein hartes Stück Arbeit für das Team um Kapitän Christopher Sommerer, in dem der TSV noch dazu wegen einer Roten Karte über eine Stunde lang in Unterzahl agieren musste. „Wir wissen, dass Kornburg deutlich stärker ist, als es ihr derzeitiger Tabellenplatz aussagt. Wir treffen auf eine gut organisierte und kompakte Mannschaft, die vor allem im Defensivspiel ihre Stärken hat“, erklärt Ammerthals Trainer Jürgen Schmid. Für seine Mannschaft sei es deshalb vor allem wichtig, die eigenen Torchancen zu nutzen und nicht so fahrlässig mit den Gelegenheiten umzugehen, wie zuletzt. Gerade im Vergleich zur Partie in Donaustauf brauche es schlichtweg mehr Effektivität der DJK, wie Schmid sagt.