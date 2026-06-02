Ammerthal legt mit einem Talente-Duo nach Die flexibel einsetzbaren Jungspunde Eron Sejdijaj und Nils Jenauth sind die Neuzugänge acht und neun von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Eron Sejdijaj (links) und Nils Jenauth haben sich der DJK Ammerthal angeschlossen. – Foto: DJK Ammerthal

Bei der DJK Ammerthal wird weiter fleißig an der Kaderzusammenstellung für die Bayernliga geschraubt. Sieben Neuverpflichtungen waren bis dato spruchreif. Nun gab Sportdirektor Tobias Rösl zwei weitere Neuzugänge bekannt. Mit Eron Sejdijaj von der SpVgg Mögeldorf und Nils Jenauth vom FC Altdorf wechseln zwei junge und variabel einsetzbare Spieler mit Perspektive zur DJK.

Der 20-jährige Eron Sejdijaj ist für den Defensivverbund vorgesehen, kann dort verschiedene Positionen bekleiden. Gleichzeitig schaltet er sich auch immer wieder ins Angriffsspiel mit ein, was seine Scorer-Punkte der letzten Jahre belegen. Seine erste Saison im Herrenbereich verbrachte er bei Ammerthals bisherigem Liga-Kollegen SpVgg Mögeldorf. Im Trikot des Nürnberger Stadtklubs kam er in 28 Landesligaspielen zum Einsatz. Ausgebildet wurde Sejdijaj von der SG Quelle Fürth und im letzten A-Jugend-Jahr von Mögeldorf, spielte in der U17-Landesliga und U19-Bayernliga.



Neben Sejdijaj wagt auch Nils Jenauth den Sprung in die Bayernliga. Für den 19-Jährigen dürfte dieser Sprung ein noch größerer sein, spielte er zuletzt doch für den FC Altdorf in der Kreisliga Ost Neumarkt/Jura. Höherklassige Erfahrung bei der Herren hat er bislang noch nicht gesammelt. Im Jugendbereich war er unter anderem beim ASV Neumarkt und beim TSV Winkelhaid aktiv. Jenauth ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar und bringt den nötigen Ehrgeiz mit, sich künftig im gehobenen Amateurfußball beweisen zu wollen.





Ammerthals Trainer und Sportdirektor Tobias Rösl sagt über die beiden Youngsters: „Wir freuen uns auf zwei junge und gut ausgebildete Talente, die wir auch beobachtet haben. Beide sind flexibel einsetzbar – Eron in der Defensive, Nils im Offensivbereich – und haben sich bewusst für uns entschieden. Auch für die Breite des Kaders tun uns die beiden gut.“ Weitere Neuverpflichtungen stehen beim Oberpfälzer Bayernliga-Rückkehrer in der Pipeline.