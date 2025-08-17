Nichts wurde es mit dem angestrebten Heimsieg für die DJK Ammerthal (rechts, hier bei Quelle Fürth). – Foto: Lars Malkmus

Ammerthal lässt zwei Punkte liegen Landesliga Nordost, Sonntag: Die DJK kommt gegen Nürnberg-Buch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal TSV Buch

Da war mehr drin: Die DJK Ammerthal musste sich am Sonntag im Landesliga-Nordost-Heimspiel gegen den TSV Nürnberg-Buch mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden zufriedengeben. Beide Tore fielen vom Elfmeterpunkt. „Dass es glücklich war, darüber brauchen wir nicht reden“, gab Gästetrainer Normann Wagner auf der anschließenden Pressekonferenz unumwunden zu.

Zwar hatten die Oberpfälzer mehr vom Spiel und die Chancenhoheit auf ihrer Seite, dieses Mal agierten sie jedoch zu kompliziert und – vor allem in der ersten Halbzeit – zu statisch. Der Auftritt der DJK im zweiten Durchgang war besser, trotzdem sollte es nicht zum angestrebten Heimdreier reichen. Durch einen überflüssigen Foulelfmeter gingen die Nürnberger Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Kurze nach der Pause glich Dominik Haller ebenfalls vom Elfmeterpunkt aus. Noah Pirner war zu Fall gebracht worden. Pech hatte Ammerthal, als besagter Pirner in der 75. Minute wohl schon im Strafraum gelegt wurde, es jedoch Freistoß statt Elfmeter gab. Die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl beendet den 7. Spieltag der Landesliga Nordost mit 16 Punkten auf Tabellenplatz drei.







„Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu statisch, haben viele Bälle nur abgewartet und hatten eine schlechte Bewegung. Nichtsdestotrotz hatten wir genügend Chancen, um das Spiel zuzumachen. Dass man irgendwann mal eine gefährliche Aktion überstehen muss, werden wir noch oft erleben in dieser Saison. Wir machen uns das Spiel selbst schwer und müssen einen Aufwand betreiben, den wir eigentlich nicht bräuchten, wenn wir es einfach und gezielt zu Ende spielen“, gab DJK-Trainer Tobias Rösl nach dem Spiel zu Protokoll.



„Nach unserem miserablen Saisonstart ging es für uns heute eigentlich darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Trotz einer langen Ausfallliste haben die Jungs kämpferisch alles auf den Platz gelassen. Ich bin megastolz auf meine Jungs; Hut ab, dass wir so gekämpft haben. Dass es glücklich war, darüber brauchen wir nicht reden. Aber manchmal verdient man es sich eben durch extremen Einsatz und Willen. Und das war für uns heute das Wichtigste“, so das Fazit von Buch-Coach Normann Wagner.