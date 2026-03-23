Ammerthal lässt wieder Punkte liegen, Forchheim siegt deutlich





Forchheim unterstrich im Topbereich der Tabelle seine Ambitionen eindrucksvoll. Bereits früh brachte Tim Basener die Gäste in Führung (5.), Patrick Hoffmann legte noch vor der Pause nach (22.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Niklas Held per Foulelfmeter (64.) und erneut Hoffmann (78.) für klare Verhältnisse. Unterreichenbach kam durch ein Eigentor von Nico Geyer (80.) kurzzeitig zum Anschluss, ehe Geyer auf der anderen Seite den Endstand markierte (90.). Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl nach der Roten Karte gegen Benedikt Sinelis (69.) ließ sich der Tabellenzweite nicht mehr aus der Ruhe bringen und festigte mit nun 50 Punkten seinen 2. Platz im Spitzenduo.





Schwabach sicherte sich im Verfolgerfeld einen souveränen Heimsieg. Ein Eigentor von Andreas Schmidt brachte die Gastgeber früh auf Kurs (16.), Yannis Herger erhöhte kurz vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel machte der eingewechselte Can Dedeoglu alles klar (71.). Mit nun 39 Punkten zieht Schwabach mit Quelle Fürth gleich, während Weisendorf nach zuvor guter Phase einen Dämpfer hinnehmen musste.





Burgebrach überraschte mit einem starken Auftritt in Fürth und verschaffte sich im unteren Tabellenbereich Luft. Nico Plätzer (28.), Philipp Hörnes (42.) und Michael Zirkel (47.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Quelle Fürth kämpfte sich durch Treffer von Adahan Arslan (70.) und Dennis Reinholz (84.) zurück, kam jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Fürth verpasste damit den Anschluss nach oben, während Burgebrach mit nun 32 Punkten wichtige Zähler im Abstiegskampf sammelte. Burgebrach überraschte mit einem starken Auftritt in Fürth und verschaffte sich im unteren Tabellenbereich Luft. Nico Plätzer (28.), Philipp Hörnes (42.) und Michael Zirkel (47.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Quelle Fürth kämpfte sich durch Treffer von Adahan Arslan (70.) und Dennis Reinholz (84.) zurück, kam jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Fürth verpasste damit den Anschluss nach oben, während Burgebrach mit nun 32 Punkten wichtige Zähler im Abstiegskampf sammelte.





Mögeldorf bestätigte seine gute Form und setzte sich gegen Schlusslicht Röslau durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Andre Lunz die Hausherren in Führung (56.), Tanel Engin erhöhte in der Schlussphase (85.). Mit dem Sieg klettert Mögeldorf auf 40 Punkte und etabliert sich im oberen Mittelfeld, während Röslau weiterhin abgeschlagen am Tabellenende steht. Mögeldorf bestätigte seine gute Form und setzte sich gegen Schlusslicht Röslau durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Andre Lunz die Hausherren in Führung (56.), Tanel Engin erhöhte in der Schlussphase (85.). Mit dem Sieg klettert Mögeldorf auf 40 Punkte und etabliert sich im oberen Mittelfeld, während Röslau weiterhin abgeschlagen am Tabellenende steht.





Im Kellerduell sah Buch lange wie der Sieger aus. Stefan Fleischmann traf kurz vor der Pause zur Führung (40.), die bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Dann schlug Lauterhofen durch Daniel Geitner eiskalt zurück (90.+2) und sicherte sich noch einen Punkt. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller gefangen, konnten aber zumindest den Abstand nach unten beziehungsweise oben leicht stabilisieren. Im Kellerduell sah Buch lange wie der Sieger aus. Stefan Fleischmann traf kurz vor der Pause zur Führung (40.), die bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Dann schlug Lauterhofen durch Daniel Geitner eiskalt zurück (90.+2) und sicherte sich noch einen Punkt. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller gefangen, konnten aber zumindest den Abstand nach unten beziehungsweise oben leicht stabilisieren.





Weißenburg feierte einen wichtigen Heimsieg und verschaffte sich im unteren Tabellenmittelfeld etwas Luft. In einer lange ausgeglichenen Partie entschied ein Foulelfmeter von Noah Schneider kurz vor Schluss die Begegnung (87.). Mit nun 27 Punkten verschafft sich Weißenburg etwas Abstand zur Abstiegszone, während Neuendettelsau im engen Tabellenmittelfeld verharrt. Weißenburg feierte einen wichtigen Heimsieg und verschaffte sich im unteren Tabellenmittelfeld etwas Luft. In einer lange ausgeglichenen Partie entschied ein Foulelfmeter von Noah Schneider kurz vor Schluss die Begegnung (87.). Mit nun 27 Punkten verschafft sich Weißenburg etwas Abstand zur Abstiegszone, während Neuendettelsau im engen Tabellenmittelfeld verharrt.





Der Tabellenführer ließ überraschend Punkte liegen. Florian Dietz brachte Feucht früh in Führung (9.), Marcel Kaiser glich noch vor der Pause aus (44.). Trotz später Roter Karte gegen Martin Popp (90.) blieb es beim Remis. Ammerthal behauptet damit zwar die Spitze, konnte sich aber nicht weiter von der Konkurrenz absetzen. Der Tabellenführer ließ überraschend Punkte liegen. Florian Dietz brachte Feucht früh in Führung (9.), Marcel Kaiser glich noch vor der Pause aus (44.). Trotz später Roter Karte gegen Martin Popp (90.) blieb es beim Remis. Ammerthal behauptet damit zwar die Spitze, konnte sich aber nicht weiter von der Konkurrenz absetzen.





Im Verfolgerduell zwischen Buckenhofen und Münchberg fielen keine Tore. Die Partie blieb insgesamt ohne Treffer, wurde jedoch durch die Rote Karte gegen Timo Frank (21.) früh beeinflusst. Münchberg bleibt mit 46 Punkten in der erweiterten Spitzengruppe, während Buckenhofen im gesicherten Mittelfeld weiter auf Konstanz wartet.