 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Ammerthal kehrt in die Bayernliga zurück

Die DJK macht mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg in Buckenhofen ihr Meisterstück in der Landesliga Nordost

von Florian Würthele · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Die DJK Ammerthal ist Meister der Landesliga Nordost.
Die DJK Ammerthal ist Meister der Landesliga Nordost. – Foto: Badura

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Es ist vollbracht! Die DJK Ammerthal kürt sich zum Meister der Landesliga Nordost und kehrt auf direktem Wege in die Bayernliga zurück. Gleich der erste Matchball wurde verwandelt. Im Mittwochs-Nachholspiel gegen den SV Buckenhofen musste das Rösl-Gefolge bis zum Schluss zittern, feierte am Ende einen knappen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg. Noah Pirner erzielte kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit das Tor des Tages.

Vor den letzten drei Spieltagen kann die DJK nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Nach dem Abpfiff herrschte große Freude und Erleichterung bei den Ammerthalern – der direkte Wiederaufstieg war ja von Vornherein das große Ziel, nach dem bitteren Abstieg vergangenen Mai. „Summa summarum haben wir total verdient die Meisterschaft errungen. Die Mannschaft wollte es jetzt unbedingt. Sie ist hochkonzentriert an das Spiel rangegangen und hat verdient gewinnen. Wenn man seit Mitte September ununterbrochen auf Platz eins steht, dann hat man es am Schluss einfach auch verdient“, sagte Trainer Tobias Rösl in erster Reaktion gleich nach dem Schlusspfiff.

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Es dauerte bis kurz vor dem Pausenpfiff, dann war der Bann gebrochen. Ein blitzsauber vorgetragener Konter bescherte Ammerthal die Führung (44.). Und das war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Dominik Haller verlagerte das Spiel auf den rechten Flügel, wo Dennis Weidner wieder ins Zentrum zog und Noah Pirner bediente. Dieser setzte den Ball ansatzlos ins linke obere Eck. Zuvor hatten die DJK mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Allein aufs Konto von Michael Janner gingen drei Abschlüsse. Von den harmlosen Gastgebern war nach vorne wenig zu sehen. Ein einziger Torabschluss war im ersten Durchgang das höchste der Gefühle.

Relativ schleppend verliefen die zweiten 45 Minuten. Die Gäste machten aus dem vielen Ballbesitz wenig. Und weil Buckenhofen weiterhin so gar keine Torgefahr ausstrahlte, waren Torchancen nun rar gesät. In der Schlussphase hätte Ammerthal beinahe den Deckel draufgemacht. Der eingewechselte Yaroslav Vlasenko scheiterte nach einer Flanke am stark reagierenden Thomas Schuberth (87.). Überhaupt machte Buckenhofens Torwart ein starkes Spiel. Letztendlich schaukelte die DJK den knappen Vorsprung ins Ziel – und durfte feiern.

Alles auf einen Blick:

SV Buckenhofen: Thomas Schuberth, Tobias Eisgrub, Robin Flaschka (71. Tobias Freimuth), Lucas Eisgrub, Emil Nöhring, Hector Barazal, Tobias Lösel (82. Christian Rösch), Lukas Schmittschmitt, Abbas Jafari (60. Julian Friedhelm), Benedikt Kühn, Felix Burkel (69. Niklas Korff) - Trainer: Markus Fischer
DJK Ammerthal: Christopher Sommerer, Daniel Gömmel, Dennis Weidner, Henrik Brüggen, Marco Kaiser, Fabio Pirner, Dominik Haller (80. Marcel Kaiser), Marco Wiedmann, Simon Pirner (74. Anton Shynder), Noah Pirner (89. Jan-Luis Knisch), Michael Janner (74. Yaroslav Vlasenko) - Trainer: Tobias Rösl
Tor: 0:1 Noah Pirner (44.)
Schiedsrichter: Marc Treubert (SG Stadtlauringen/Ballingshausen) - Zuschauer: 110