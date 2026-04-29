Ammerthal kehrt in die Bayernliga zurück

Die DJK Ammerthal ist Meister der Landesliga Nordost. – Foto: Badura

Es ist vollbracht! Die DJK Ammerthal kürt sich zum Meister der Landesliga Nordost und kehrt auf direktem Wege in die Bayernliga zurück. Gleich der erste Matchball wurde verwandelt. Im Mittwochs-Nachholspiel gegen den SV Buckenhofen musste das Rösl-Gefolge bis zum Schluss zittern, feierte am Ende einen knappen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg. Noah Pirner erzielte kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit das Tor des Tages.



Vor den letzten drei Spieltagen kann die DJK nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Nach dem Abpfiff herrschte große Freude und Erleichterung bei den Ammerthalern – der direkte Wiederaufstieg war ja von Vornherein das große Ziel, nach dem bitteren Abstieg vergangenen Mai. „Summa summarum haben wir total verdient die Meisterschaft errungen. Die Mannschaft wollte es jetzt unbedingt. Sie ist hochkonzentriert an das Spiel rangegangen und hat verdient gewinnen. Wenn man seit Mitte September ununterbrochen auf Platz eins steht, dann hat man es am Schluss einfach auch verdient“, sagte Trainer Tobias Rösl in erster Reaktion gleich nach dem Schlusspfiff.