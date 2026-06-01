Ammerthal holt Regionalliga-erprobten Flügelspieler

Ein weiterer Neuzugang bei der DJK Ammerthal: Tanyel Deliboyraz. – Foto: DJK Ammerthal

„Wir freuen uns auf Tanyel, einen offensiven Außenspieler mit Regionalliga-Erfahrung. Auf dieser Position hatten wir Bedarf. Dass sich Tanyel für uns entschieden hat, freut uns sehr, da er eine Bereicherung für unseren Kader sein wird. Davon bin ich absolut überzeugt“, tut Ammerthals Sportlicher Leiter Tobias Rösl kund. „Ich hatte verschiedene Wechselmöglichkeiten und habe mich bewusst für Ammerthal entschieden. Die Bemühungen des Vereins und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, haben am Ende den Ausschlag gegeben. Ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles für den Verein geben“, sagt Deliboyraz im Rahmen seines Wechsels.



Ausgebildet wurde Tanyel Deliboyraz von der SpVgg Ansbach, bei der er in der U17-Bayernliga und U19-Landesliga spielte. Bei Ansbach ging er dann auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. 20 Mal kam er in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Es folgte im vergangenen Sommer der Wechsel zum ATSV Erlangen. Mit starken Leistungen erspielte sich der Jungspund sofort einen Stammplatz, war einer der Leistungsträger im Offensivbereich. Bemerkenswert: In sämtlichen 32 Saisonspielen in der Bayernliga Nord stand er in der Startelf. Dabei trug er sich sechs Mal in die Torschützenliste ein. Mit Lucas Markert, seinem bisherigen Sturmpartner beim ATSV, wird Deliboyraz auch in Ammerthal wieder zusammenspielen.



