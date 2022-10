Ammerthal holt den Derbydreier Bayernliga Nord: Zum Vorrundenabschluss siegt die DJK Ammerthal mit 3:1 gegen die SpVgg SV Weiden

Die Partie hätte für die SpVgg Weiden nicht besser beginnen können, schon in der siebten Minute traf Özbay zum 0:1. Doch die DJK ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen, so wurde man mit zunehmender Spieldauer immer stärker. Sekunden vor dem Pausenpfiff traf Muslimovic schließlich zum Ausgleich. Und der nächste Nackenschlag folgte für Weiden gleich nach der Pause, nach nur wenigen Sekunden war es Muslimovic, der Ammerthal in Führung brachte. Nun wollte Ammerthal die Entscheidung, welche schließlich Schüll in der 51. Minute mit dem 3:1 erzielte.

