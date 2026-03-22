Ammerthal hat das Siegen verlernt – Popp sieht Rot Landesliga Nordost, Sonntag: Rösl-Truppe kommt im Heimspiel gegen Feucht nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus von Florian Würthele · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Coach Tobias Rösl und die DJK Ammerthal machen aktuell keine ganz einfache Phase durch. – Foto: Wolfgang Zink

Zum dritten Mal nacheinander bleibt die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost ohne Sieg. Im Heimspiel gegen den SC Feucht kam der Klassenprimus am Sonntagnachmittag nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus. Die immer größer werdenden Personalsorgen schlagen sich offenbar durch, der Vorsprung auf den siegreichen Tabellenzweiten Jahn Forchheim beträgt jetzt noch sieben Punkte. Doppelt schmerzhaft: Martin Popp handelte sich in der Nachspielzeit eine Rote Karte ein und stößt zu den ohnehin vielen Ausfällen.



Auf schwierigem Untergrund legte Feucht los wie die Feuerwehr. Gegen Francis Zuch war DJK-Torwart Christoph Sommerer noch zur Stelle (6.), gegen Florian Dietz aber dann machtlos. Dietz lief bei einer Freistoßflanke ein und köpfte den Ball unhaltbar ins linke Eck. Kurz darauf hätte Arnes Faljic bei zwei Top-Chancen (11., 13.) rasch auf 2:0 zugunsten der Mittelfranken erhöhen können. Fortan fand die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl besser ins Spiel und war um Kontrolle bemüht. Daniel Gömmel verzeichnete von der Strafraumkante den ersten ernstzunehmenden Abschluss des Tabellenführers (23.). Anschließend gönnte sich die Partie eine kleine Verschnaufpause, konstruktive Chancen waren Mangelware, ehe Ammerthal zu einem wichtigen Zeitpunkt kurz vorm Pausenpfiff (44.) ausgleichen konnte. Nach einem feinen Spielzug wurde Marcel Kaiser von Marco Wiedmann bedient, schlug einen Haken und schob eiskalt zum 1:1. ein.



Etwas ruppiger wurde das Geschehen nach Wiederbeginn. Davon zeugten mehrere Gelbe Karten. Die erste Torszene gehörte wieder der Heimelf. Dominik Haller setzte in Minute 48 zum Tiefenlauf an und scheiterte an Christos Iosifidis im Gästetor. Bei einem toll getretenen Freistoß von Fabio Pirner (55.) musste sich Iosifidis dann so richtig strecken. Pech hatte Ammerthal, als eine von Haller direkt aufs Tor gezirkelte Ecke auf der Linie geklärt wurde (60.). Wenig später zeichnete sich Iosifidis' Gegenüber Sommerer bei einem Weitschuss von Dominik Boldogh aus. So richtig gefährlich wurde es in beiden Strafräumen dann länger nicht. Dann verfehlten Ammerthals Fabio Pirner (77.) und Cedric Drewanz (78.) auf der Gegenseite das Gehäuse. Hintenraus drückten die Hausherren nochmal, der Lucky Punch blieb ihnen aber verwehrt. Stattdessen gab es noch einen Platzverweis gegen die Grünweißen. Martin Popp kam im Mittelfeld zu spät, räumte seinen Gegenspieler um und sah in der Nachspielzeit die Glattrote Karte. Kommenden Freitag gastiert die DJK beim SC Schwabach – und will endlich mal wieder gewinnen.