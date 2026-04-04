Ammerthal feiert Pflichtsieg und ist bereit fürs Spitzenspiel Landesliga Nordost, Karsamstag: Zwei Tore in der ersten halben Stunde sowie ein Platzverweis an den Gegner stellen die Weichen für einen 2:0-Erfolg gegen Neuendettelsau von Florian Würthele · 04.04.2026, 19:18 Uhr · 0 Leser

Die Ammerthaler sind bereit fürs Topspiel in Forchheim. – Foto: Jonas Löffler

Ein perfekter Spieltag für Ammerthal in der Landesliga Nordost! Während sämtliche Verfolger patzten, erledigte die DJK die Pflichtaufgabe daheim gegen Liganeuling TSC Neuendettelsau und gewann relativ souverän mit 2:0 (2:0). Ins Spitzenspiel nächsten Samstag beim Zweiten Jahn Forchheim geht die Rösl-Elf mit einem komfortablen Vorsprung von neun Punkten.



Am Karsamstag trafen Simon Pirner (10.) und Michael Janner (29.) zum zweiten Heimsieg binnen fünf Tagen. Zwischendrin verschoss Dominik Haller einen Elfmeter. Das sollte sich aber nicht rächen. Kurz vor dem Pausenpfiff handelten sich die Gäste aus Mittelfranken eine Rote Karte ein. In Überzahl konnte Ammerthal zwar keine Tore mehr nachlegen, brachte die Führung aber souverän ins Ziel. Man ist bereit fürs Spitzenspiel…



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Chapeau an den TSC Neuendettelsau für den Weg, den er gemacht hat. Ich wünsche ihnen, dass sie „drin“ bleiben. Wir wollten heute einen Dreier holen – egal was die anderen Mannschaften machen. Nächste Woche in Forchheim gehen wir in ein Endspiel und auf das kommt es an. Zum heutigen Spiel: Der Ball ist mal wieder sauber gelaufen – besser als die letzten Spiele. Ein wichtiger Pflichtsieg für uns. Mehr möchte ich zu dem Spiel auch gar nicht sagen. Jetzt kommt es auf Sachen an, die sich im Kopf abspielen: die Drucksituation annehmen und das Erarbeitete zum finalen Erfolg bringen. Es muss jedem klar sein, dass wir seit Sommer als Absteiger die Gejagten sein, dass wir jedes Spiel unter Druck stehen und jeder Gegner den Tabellenführer schlagen möchte. Das haben wir bis jetzt bravourös gemacht. Chapeau an die Mannschaft.“



Dieter Kreiselmeier (Trainer TSC Neuendettelsau): „Ein verdienter Sieg für den Tabellenführer. In den ersten fünf Minuten war ich zufrieden mit unserem Spiel. Doch der erste Angriff hat zum Gegentor geführt und dann war es natürlich schwierig. Für uns war es schwierig, heute auf so einem Niveau dagegenzuhalten. Ich denke trotzdem, dass wir uns ordentlich geschlagen haben. Wir haben die zweiten Halbzeit in Unterzahl 0:0 gespielt. Bitter ist für uns die Rote Karte, mit Blick auf die angespannte Personalsituation und auf das wichtige Spiel am Montag beim Tabellenletzten Röslau.“