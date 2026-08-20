Ammerthal erwartet Top-Kulisse – Jahn II regelt Trainerfrage

Mai 2025: Die DJK Gebenbach gewinnt das Relegations-Rückspiel in Ammerthal und schickt den Lokalrivalen in die Landesliga. 15 Monate später kreuzen die beiden Teams erstmals wieder die Klingen. – Foto: Florian Würthele

Abschluss der Englischen Woche in der Bayernliga Nord! Am 7. Spieltag steht unter anderem ein Landkreis-Derby im Fokus. Am Samstag kreuzen die DJK Ammerthal und die DJK Gebenbach die Klingen. Eine Super-Kulisse ist garantiert! Unterdessen muss die kriselnde SpVgg SV Weiden bei Bayern Hof Farbe bekennen. Wiedergutmachung wird angestrebt nach dem 2:7-Debakel unter der Woche gegen Kornburg. Bereits am Freitagabend bestreitet der aktuelle Tabellenführer ASV Cham das Highlight-Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg. Da wird die starke Form der Maloku-Elf auf Herz und Nieren getestet. Die beiden Regensburger Mannschaften müssen ihre Koffer packen. Der formstarke SV Fortuna schlägt beim TSV Kornburg auf, während die U21 des SSV Jahn ein wichtiges Spiel gegen Don Bosco Bamberg vor Brust hat.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 19:00 PUSH



Der Drahtseilakt ist beendet: Nach FuPa-Informationen hat der SSV Jahn eine Trainerlösung für seine U21 gefunden. Diese soll noch heute präsentiert werden. An den ersten Spieltagen der Saison hatte Co-Trainer Daniele Luggisi nach der Freistellung von Lukas Baumer die Hauptverantwortung inne. Sportlich richtet sich der Fokus auf die Auswärtsaufgabe beim noch sieglosen Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg (17., 2 Punkte). Eine wichtige Partie für den Jahn II (14., 5), der mit einem Sieg einen Befreiungsschlag landen könnte! Anders als bei den zurückliegenden Matches gegen die Top-Teams Eintracht Bamberg (1:5) und ASV Cham (0:2), stecken die Regensburger diesmal nicht in der Rolle des Außenseiters. „Es erwartet uns ein anderes Spiel als die beiden Spiele zuletzt. Wir wollen die Initiative im Spiel ergreifen und das Spiel gestalten. Dazu braucht es eine hohe Präzision im Spiel, aber auch die nötige Ruhe in den Spielphasen mit dem Ball und Klarheit in der Arbeit gegen den Ball“, schildert U21-Teamorganisator Johannes Frisch. „Es ist unser klares Ziel, Zählbares mitzunehmen.“ Samuel Hasa (krank), Maximilian Kapp (Syndesmosebandriss), Julio Peutler (Fußverletzung) und Lenny Schön (Sprunggelenksverletzung) sind weiterhin außer Gefecht.







Auf ein Heimspiel mit fast schon historischem Charakter steuert Tabellenführer ASV Cham (15) zu. Zum ersten Mal seit 1962 – damals noch in der 2. Liga – treffen die Oberpfälzer auf Viktoria Aschaffenburg (10., 7). Das Kräftemessen mit dem Regionalliga-Absteiger stellt eine richtige Bewährungsprobe für Landstorfer, Reiß & Co. dar. „Wir freuen uns auf die bevorstehende Partie gegen den SV Viktoria Aschaffenburg. Ein Verein, der im letzten Jahrzehnt fast ausschließlich in der Regionalliga gespielt hat“, sagt ASV-Trainer Faruk Maloku und führt aus: „Klar durchlaufen sie einen Umbruch nach dem Abstieg, dennoch spielt knapp die Hälfte des Kaders aus der Regionalliga jetzt in der Bayernliga. Uns erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen eine Top-Mannschaft, die über viel Qualität, Erfahrung und Reife verfügt. Gerade gegen einen solchen Gegner müssen wir von der ersten Minute an konzentriert auftreten. Wir haben den nötigen Respekt vor Aschaffenburg. Wir möchten die Chance nutzen, gegen eine solch clevere und reife Mannschaft zu wachsen und uns zu beweisen.“ Nach dem Auswärtserfolg beim SSV Jahn II möchte Cham zu Hause natürlich nachlegen. Auf der Ausfallliste stehen weiterhin die Dauerpatienten Andre Adkins und Marco Pfab sowie Ashour Abraham und Fritz Amberger, der schon am Dienstag passen musste.





Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



Im „Flow“ befindet sich aktuell der SV Fortuna (7., 9). Der – aufgrund der zweiten Halbzeit verdiente – 4:1-Heimerfolg gegen Neumarkt war der dritte Sieg am Stück. Entsprechend gut ist derzeit die Stimmung im Training und in der Kabine. Können die Regensburger zu Gast beim TSV Kornburg (4., 12) nachlegen? Die Süd-Nürnberger sind noch ohne Niederlage (3/3/0), feierten unter der Woche einen fulminanten 7:2-Kantersieg in Weiden und stellen eine hohe Auswärtshürde für Fortuna dar. „Kornburg ist richtig gut in die Saison reingestartet und hat viele Spieler in den Reihen, die eine gute Ausbildung genossen haben und spieltaktisch wie individuell viel auf dem Kasten haben. Da passt gerade vieles bei ihnen. Sie werden in den wichtigen Momenten gute Entscheidungen treffen, was wir verhindern müssen. Eine hohe Hürde!“, betont Fortuna-Coach Arber Morina, dem aber keinesfalls angst und bange ist: „Wir werden hinfahren und ihnen die Stirn bieten. A) wollen wir den Lauf mitnehmen, b) haben wir auch was drauf und das wollen wir zeigen und c) ist die Stimmung bei uns gut.“ Wobei Morina auch weiß, dass die derzeitige Selbstverständlichkeit bei einer Auswärtsniederlage am Freitagabend auch schnell wieder kippen kann. Personell können die Domstädter auf das gleiche Aufgebot wie zuletzt zurückgreifen. Heißt konkret: Neben den Langzeitverletzten sind Fredi Heelein, Lukas Schröder und Kevin Hoffmann weiterhin raus.





Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal DJK Gebenbach Gebenbach 16:00 live PUSH



Derby-Fieber in Landkreis Amberg-Sulzbach! Das Lokalduell zwischen der DJK Ammerthal (9., 8) und der DJK Gebenbach (2., 15) wird wieder die Zuschauermassen anziehen. Eine Top-Kulisse ist garantiert. Dieses Mal hat das Spiel zusätzlich eine besondere Note: Beim bisher letzten Aufeinandertreffen im Mai 2025 verlor Ammerthal das Relegations-Rückspiel daheim mit 0:2 und stieg ab. Dementsprechend haben die Gastgeber noch eine offene Rechnung zu begleichen. „Wir treten als Aufsteiger in der Rolle des Außenseiters an“, findet Ammerthals Übungsleiter Tobias Rösl, um im selben Atemzug nachzuschieben: „Das heißt jedoch nicht, dass wir uns von Vornherein geschlagen geben. Die Rollenverteilung ist eindeutig, doch wir werden mit allem, was uns zur Verfügung steht, dagegen ankämpfen.“ Ohnehin möchte Rösl, der auf den gleichen Kader wie beim Dienstags-Remis in Stadeln zurückgreifen kann, seinen Blick gar nicht so sehr auf die Gebenbacher richten: „Man muss vorsichtig mit dem Derby-Thema umgehen. Beide Vereine haben sich weiterentwickelt, und daraus ergibt sich eine andere Vorgehensweise mit einem anderen Ziel. Darum legen wir unseren Fokus eindeutig auf unseren eigenen Weg und konzentrieren uns voll auf uns.“ Und abschließend: „Was natürlich für alle Beteiligten ein Erlebnis sein wird, ist die Aussicht, vor hoffentlich größerer Kulisse zu performen.“









Gebenbachs Trainer Dominic Rühl, der ja selbst in Sulzbach-Rosenberg lebt, hebt in seiner Vorschau die Bedeutung dieses Spiels hervor: „Zum Ende der englischen Woche erwartet uns das nächste Highlight. Aber nicht nur für uns als Verein und vor allem für die Spieler, sondern auch für die ganze Region hat das Derby eine übergeordnete Bedeutung. Man kennt sich gut und teils enge Verbindungen bestehen, die aber für das Spiel ruhen werden.“ Rühls Mannschaft ist richtig gut drauf, erarbeitete sich unter der Woche einen 3:1-Heimsieg gegen Don Bosco Bamberg. Vor dem 7. Spieltag führt man punktgleich mit Cham die Tabelle an. „Von unserer Seite aus wollen wir unsere Leistungsfähigkeit weiter steigern und auch wieder giftig und gallig gegen den Ball arbeiten. Zudem gilt es im Ballbesitz noch mehr Zielstrebigkeit und Spielfreude zu zeigen“, lauten die Forderungen des Trainers. Sollte kein kurzfristiger Ausfall hinzukommen, fallen lediglich die Langzeitverletzten David Vidovic und Tim Schreiner aus. Ersatzkeeper Maximilian Fruchtler ist nun endlich spielberechtigt.





Sa., 22.08.2026, 17:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 17:00 live PUSH



Diese Pleite dürfte nachhallen am Weidener Wasserwerk! Die SpVgg SV (18., 2) setzte unter der Woche ihr Heimspiel gegen Kornburg mit 2:7 in den Sand. Und hat jetzt sogar die Rote Laterne übernommen. „Nach der schwer zu erklärenden 2:7-Niederlage mussten wir diese erstmal aufarbeiten. Wir bleiben aber zusammen und sprechen eine Sprache. Diese soll sich auch wieder am Platz zeigen“, kommen von Weidens Chefanweiser Michael Riester vor der Auswärtspartie bei der SpVgg Bayern Hof (5., 11) auch hoffnungsfrohe Töne. Sportdirektor Rüdiger Hügel bekräftigte gegenüber FuPa: „Unabhängig vom nackten Ergebnis müssen wir in Hof ein völlig anderes Gesicht zeigen. Samstag ist die direkte Chance, das Kornburg-Spiel auszumerzen. Es zählt jetzt nur: als Einheit aufstehen und das Ding miteinander drehen.“ Die Hofer Bayern sind aussichtsreich in die Saison gestartet (3/2/1). Eine große Herausforderung also für angezählte Wasserwerkler. „Hof hat einen starken Auftakt in die Saison hingelegt, auf den wir aktuell aus unserer Sicht nur neidvoll blicken. Ich weiß, dass wir gegen Hof eine Reaktion zeigen werden. Es geht nicht darum, das perfekte Spiel zu spielen, sondern ein Authentisches, das zu uns passt“, unterstreicht Riester. Drei Tage vor dem Kracher im BFV-Pokal gegen Jahn Regensburg möchten die Nordoberpfälzer unbedingt etwas fürs Selbstbewusstsein sein – im besten Falle in Form des ersten Saisonsieges.