Ammerthal erkämpft sich Vorteil – Nullnummer in Luhe-Wildenau

Beeindruckend: Insgesamt rund 2.800 Zuschauer zogen am Mittwochabend die zwei Relegationsspiele um die Bayernliga auf Oberpfälzer Boden an. Der SC Luhe-Wildenau lieferte sich mit der U21 der SpVgg Unterhaching ein intensives, offenes Duell mit wenigen Großchancen. Tore wollten keine fallen. Durch die Nullnummer hat Luhe-Wildenau weiter alle Chancen auf den Einzug in die zweite Runde. Parallel fand das Lokalderby der gastgebenden DJK Gebenbach gegen die DJK Ammerthal einen Sieger. Vor 1.500 Zuschauern setzten sich der effektiveren Gäste aus Ammerthal knapp mit 2:1 (2:1) durch – und gehen mit einem Vorteil ins Heim-Rückspiel am kommenden Sonntag.

Leistungsgerecht war diese Nullnummer vor knapp 1.300 Zuschauern – darunter Unterhachings Präsident Manfred Schwabl – in Oberwildenau, da waren sich hinterher auch die Trainer einig. Die Oberpfälzer erwischten den besseren Start, stellten Haching mit schnellen Bällen in die Spitze vor Probleme. Nach rund zehn Minuten waren aber auch die Gäste gut im Spiel, fortan entwickelte sich eine total offene Angelegenheit. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel noch einen Tick an Fahrt auf; beidseitig wurden auch viele weite Bälle als probates Mittel auserkoren. Die Tormöglichkeiten waren in etwa gleichverteilt über die 90 Minuten. Hüben wie drüben gab es einige (Halb-)Chancen, richtige Hochkarätiger waren aber eigentlich nur zwei auszumachen: Für Luhe-Wildenau köpfte Nico Argauer eine Geitner-Flanke freistehend am Pfosten vorbei (65.), auf der Gegenseite verhinderte SC-Tormann Max Baierl mit einem sehenswerten Flugparade den Einschlag (58.). Hintenraus wurde es intensiver, doch es blieb torlos.Von einem gerechten Unentschieden sprach Unterhachings Cheftrainer Marc Endres. Sein Resümee: „Es gab verschiedene Spielphasen. Zu Beginn war der Gegner deutlich besser im Spiel, das war wuchtig, wir haben gemerkt dass wir nicht so richtig ins Spiel gekommen sind. Ab dann war es mehr oder wenig ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die richtigen Chancen blieben aber aus. Wobei wir in der zweiten Halbzeit zweimal vorm Tor waren plus einen Flugkopfball hatten. Ich habe heute den 45. Feldspieler in dieser Saison eingesetzt und bin zufrieden mit der Mannschaft. Denn: Die jungen Spieler verstehen langsam, wie sie im Herrenbereich verteidigen müssen und wie sie den Gegner unter Druck setzen. Jetzt haben wir ein schönes Rückspiel.“

Ganz ähnlich fiel die Analyse von Stefan Grünauer, dem Co-Trainer von Luhe-Wildenau, aus: „Ein gerechtes Unentschieden mit Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten am Anfang das Momentum ein bisserl auf unserer Seite, haben da das Tor nicht gemacht. Dann hat man schon gesehen, welche individuelle Klasse in jedem Spieler von Haching steckt. Je länger das Spiel dauerte, desto schwieriger war es für uns, diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten. Was mir besonders gut gefallen hat ist, dass wir uns getraut haben Fußball zu spielen und dass wir nicht nervös geworden sind. Das Rückspiel am Samstag wird ein richtiges Endspiel und dann schauen wir, was rauskommt.“