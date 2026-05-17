Ammerthal: Ein Supertor und viele Verabschiedungen

Bei der DJK Ammerthal wurde unter anderem Routinier Marco Wiedmann (links) verabschiedet. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet sich die DJK Ammerthal in die Sommerpause. Der Meister der Landesliga Nordost gewann am Samstag sein letztes Heimspiel der Saison knapp mit 1:0 (1:0) gegen den SV Unterreichenbach, der insgesamt einen starken Gegner abgab. Das einzige Tor des Tages erzielte Tim Baierlein in der 38. Minute. Es war traumhaft herausgespielt. Für Ammerthal heißt es nun, kurz die Beine hochzulegen, ehe auch schon wieder die Vorbereitung auf die kommende Bayernliga-Saison beginnt. Vor dem Spiel standen noch einige Verabschiedungen aus dem Bestandskader auf dem Programm.



An der Verdientheit des Ammerthaler Abschluss-Sieges gab es keine Zweifel. Die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl verzeichnete über die gesamten 90 Minuten nicht nur ein optisches Übergewicht, sondern auch die Mehrzahl an Torchancen. Entsprechend zufrieden zeigte sich Rösl auf der anschließenden Pressekonferenz: „Ich bin megastolz auf meine Jungs. Wir haben die Saison mit dem größtmöglichen Erfolg, dem Aufstieg in die Bayernliga, abgeschlossen. Die Mannschaft hat heute nochmals abgeliefert, so wie es sich für eine Meistermannschaft gehört. Wir haben es seriös runtergespielt und wollten unbedingt den Heimdreier ziehen, was uns gegen einen starken Gegner auch gelungen ist“, sagte Rösl und fügte an: „Rückblickend kann ich meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen, dieses Ding, sprich die Meisterschaft, gerockt zu haben.“



Die erste Möglichkeit im Spiel hatte Unterreichenbach (Xaver Distler/8.), ehe Ammerthals lange verletzter Manuel Mutove binnen kurzer Zeit zwei Riesenchancen auf die Führung ausließ. Auch Marcel Kaiser sowie der zweifach glücklose Tim Baierlein brachte ihre hochkarätigen Chancen nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite hielt DJK-Keeper Christopher Sommerer toll gegen Stipe Juric. Zur verdienten Führung kam Ammerthal nach 37 Minuten und einem sehenswerten Spielzug. An dessen Ende legte Marcel Kaiser per Hacke auf Baierlein und der USA-Rückkehrer traf eiskalt zum 1:0. Noch vor der Pause ließ Marcel Kaiser frei vorm Torwart das 2:0 liegen.





Ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel: Ammerthal hatte mehr vom Spiel. Allerdings kamen die Mittelfranken nun vermehrt zu Einschussmöglichkeiten. Immer wieder stand Sommerer im Blickpunkt, parierte mehrmals stark. Später konnte sich auch der für Sommer eingewechselte Liam Niebisch auszeichnen. Für die DJK scheiterte Marcel Kaiser bei einem tollen Schuss am Torwart. So sollte es beim knappen 1:0 bleiben.



Dieses letzte Saisonspiel stand auch im Zeichen einiger Spielerabschiede. Unter anderem Fabian Helleder (SpVgg Trabitz), die Pirner-Brüder Fabio und Noah (DJK Ammerthal) sowie die beiden Routiniers Sebastian Schulik und Marco Wiedmann, die den TSV Nürnberg-Buch als Trainerduo übernehmen, wurden verabschiedet. Beim Thema Neuverpflichtungen dürfte sich sicherlich noch das ein oder andere tun beim Landesliga-Champion. Zudem wurden vor dem Spiel die Kaiser-Zwillinge Marcel und Marco für 150 Spiele im DJK-Trikot geehrt.