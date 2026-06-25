 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

Ammerthal düpiert Burglengenfeld – Tegernheim siegt klar

Testspiele am Donnerstag: ASV Neumarkt spielt in Lauterhofen nur unentschieden +++ Oberhinkofen siegt

von Florian Würthele · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
Manuel Mutove (links) und Nikola Milovski (rechts) behielten mit der DJK Ammerthal klar die Oberhand über Tobias Wunderles ASV Burglengenfeld.
Manuel Mutove (links) und Nikola Milovski (rechts) behielten mit der DJK Ammerthal klar die Oberhand über Tobias Wunderles ASV Burglengenfeld. – Foto: Jonas Löffler

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ASV Neumarkt

Der Oberpfälzer Testspiel-Reigen setzte sich am Donnerstagabend fort. Klare Siege feierten zwei Verbandsligisten. Einerseits Bayernligist DJK Ammerthal, der den ASV Burglengenfeld überrascht deutlich mit 5:2 in die Knie zwang. Und andererseits Landesligist FC Tegernheim. Das Lengsfeld-Ensemble gewann beim FSV VfB Straubing glatt mit 4:0. Erfolgreich war auch Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen. Enttäuschender lief's für den ASV Neumarkt. So liefen die überregionalen Testspiele:

Heute, 18:30 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
1
3
Abpfiff

Zwei Spiele, sechs Tore. Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen stellt zum Start der Vorbereitungsphase weiterhin seine Offensivpower zur Schau. Wie gegen Ramspau bejubelte die Elf von Neu-Trainer Thomas Sommer auch gegen die klassentiefere SG Painten drei Torerfolge. Pedro Dobberke, Christoph Huber vom Elfmeterpunkt und Felix Groda trugen sich für „Ohio“ in die Torschützenliste ein.

Heute, 18:30 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
1
1
Abpfiff

Zweiter Auftritt des ASV Neumarkt unter seinem neuen Chefcoach Drilon Asani! Nach dem 4:0-Erfolg gegen Schwabach gab es diesmal ein doch enttäuschendes Ergebnis. Gegen den benachbarten Landesliga-Absteiger SV Lauterhofen spielten die Adler nur unentschieden. Das einzige Tor des Bayernligisten war ein Eigentor. Am Samstagvormittag testet der ASV beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth.

Heute, 18:30 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
2
2
Abpfiff

Die Nordoberpfälzer aus Auerbach sind zurück in der Bezirksliga! Zum Aufgalopp gewann der SVA in Erbendorf, nun gab es ein Remis gegen den mittelfränkischen Bezirksligisten FC Schnaittach. Auerbach ging früh in Führung, gab diese im weiteren Verlauf allerdings aus der Hand. In der Schlussphase erzielte Nicolas Bauer schließlich den 2:2-Ausgleich für die Mannen von Trainer Daniel Maier.

Heute, 19:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
5
2

Klare Angelegenheit in Ammerthal! Der angereiste ASV Burglengenfeld erwischte einen relativ gebrauchten Abend, lag zur Pause bereits mit 1:5 im Hintertreffen. Hier nutzte der ranghöhere Gastgeber schamlos das aus, was die Gäste ihm anboten. Die zweite Halbzeit konnten die Gäste ausgeglichener gestalten und sogar mit 1:0 gewinnen.



Heute, 19:00 Uhr
FSV VfB Straubing
FSV VfB StraubingStraubing
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
0
4

Da dürfte Andreas Lengsfeld wenig zu meckern haben: Der neue Übungsleiter des FC Tegernheim sah einen glatten 4:0-Erfolg seiner Truppe in Straubing. Man nutzte die individuellen Fehler des niederbayerischen Bezirksligisten eiskalt aus, traf in beiden Spielhälften jeweils zweimal. Glück hatte der ranghöhere Landesligist, dass der Gegner kurz vor dem Pausenpfiff einen Foulelfmeter verschoss.