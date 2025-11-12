Ende gut, alles gut: Die DJK Ammerthal bejubelte in Weißenburg den elften Sieg in Serie. – Foto: Jonas Löffler

Ammerthal beweist Moral – Unmut über Platzverhältnisse Landesliga Nordost, Nachholspiel am Mittwoch: Der Tabellenführer dreht die Auswärtspartie in Weißenburg und profitiert dabei von zwei Feldverweisen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Weißenburg

Wer auch solche Spiele gewinnt, der holt sich am Ende die Meisterschaft! Die Ammerthaler ließen sich am Mittwochabend auch von schwierigen äußeren Bedingungen – Stichwort Platzverhältnisse – nicht aus dem Konzept bringen. Im Nachholspiel der Landesliga Nordost beim TSV 1860 Weißenburg lag die DJK lange in Rückstand, um das Spiel mit einem späten Doppelschlag doch noch für sich zu entscheiden.



Zum Zeitpunkt der Ammerthaler Tore standen die Mittelfranken nur noch zu neunt auf dem Platz – nach einer frühen glattroten Karte gegen Tevfikhan Koz (12.) sowie einer gelbroten Karte gegen den Ex-Ammerthaler Dragan Lazarevic (74.). Im ersten Durchgang schoss Robin Renner (28.) den Underdog in Führung. Bei diesem 1:0 blieb es lange. Dem Tabellenführer wollte einfach kein Tor gelingen. Bis schließlich Fabio Pirner in der 75. Minute dann doch zum überfälligen Ausgleich einnetzte. Fünf Minuten später war die Partie durch den Treffer des zurzeit formstarken Manuel Mutove endgültig gedreht. Am Ende stand für die DJK Ammerthal ein verdienter 2:1-Erfolg und der elfte Sieg in Folge. Damit konnte der Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausgebaut werden.



Nachher sprühte Ammerthals Übungsleiter Tobias Rösl vor Stolz auf seine Mannschaft: „Das war wahnsinnig leistungsstark, ein wahnsinniger Wille, ein wahnsinnig verdienter Sieg. Dieses Spiel zu gewinnen, war nur durch Hingabe und durch eine absolute Teamleistung möglich“, so Rösl, der an den Platzbedingungen kein gutes Haar ließ: „Eine absolute Frechheit: Auf welche Platzverhältnisse uns der TSV Weißenburg geschickt hat, ist auf diesem Niveau nicht tragbar.“ Am kommenden Sonntag erwartet die DJK Ammerthal den einzigen Oberpfalz-Konkurrenten in der Liga, den SV Lauterhofen, zum Derby. Das weitere Restprogramm bis zur Winterpause sieht Aufgaben gegen Buckenhofen und Quelle Fürth vor.