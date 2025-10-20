Kapitän Jannik Schneider (2 v. re.) und sein 1. SC Feucht behielten im Duell mit dem SC 04 Schwabach mit 4:2 die Oberhand. – Foto: Wolfgang Zink

Ammerthal behauptet Spitze – Lauterhofen jubelt doppelt Weißenburg mit Rückschlag +++ Forchheim siegt in Burgebrach

Die DJK Ammerthal bleibt auch nach dem 16. Spieltag Spitzenreiter in der Landesliga Nordost. Auch Verfolger Münchberg hält mit einem 2:0 Sieg in Neuendettelsau Kurs, während Forchheim weiter Druck macht. Im Tabellenkeller feiert Lauterhofen den zweiten Sieg in Folge und schiebt sich an Burgebrach vorbei.

Im Topspiel setzte sich die DJK Ammerthal knapp, aber verdient gegen den FSV Erlangen-Bruck durch. Früh brachte Michael Janner (3.) die Gastgeber in Führung, ehe Samuel Arles nach einer halben Stunde ausglich. In einer intensiven zweiten Hälfte sorgte Daniel Gömmel (78.) schließlich für die Entscheidung. Damit behauptet Ammerthal die Tabellenführung mit 40 Punkten und einem Punkt Vorsprung auf Münchberg.

Auch die Eintracht gab sich keine Blöße. Gegen Aufsteiger Neuendettelsau legten Lukas Köhler (12., Foulelfmeter) und Matteo Kolb (43.) die Treffer zum 2:0-Endstand vor. Münchberg zeigte über weite Strecken Spielkontrolle, verpasste aber eine höhere Führung. Neuendettelsau, zuletzt im Aufwind, blieb weitgehend chancenlos und rutscht mit 18 Punkten auf Platz 13 ab.

Forchheim festigte mit einem Auswärtssieg seine Position in der Spitzengruppe. Nach Treffern von Fabian Männlein (22.), Nico Baumgartl (55.) und Benedikt Sinelis (68.) lag der Jahn komfortabel vorn, ehe die Hausherren durch Philipp Hörnes (32.) und Markus Giehl (80.) verkürzten. Burgebrach stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, doch Forchheim blieb souverän und hält Anschluss an die Spitze.

Für Quelle Fürth reichte es gegen Röslau nur zu einem Zähler. Nino Seiler brachte die Hausherren früh in Führung (13.), doch der Aufsteiger kam durch Justin Achatz (61.) zum verdienten Ausgleich. Quelle ließ zu viele Chancen liegen, während Röslau kämpferisch überzeugte und im Tabellenkeller wertvollen Boden gutmachte.

In einem torreichen Derby setzte sich Feucht dank eines furiosen Schlussspurts durch. Nach der Schwabacher Führung durch Jonas Winkler (56.) drehten Darko Lukic (59., Foulelfmeter), Arnes Faljic (77.), Leon Schoen (84.) und Sadri Pacolli (87., Foulelfmeter) die Partie. Yannis Herger (80.) hatte zwischenzeitlich noch ausgeglichen. Für Feucht war es ein wichtiger Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Lauterhofen feiert den zweiten Sieg in Serie und setzt ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Fabian Scherer (17., 90.+2/Foulelfmeter), Daniel Geitner (37.) und Alexander Wastl (76.) trafen für die Mannschaft von Gerd Klaus. Weißenburg kam durch Marlon Schissler (55.) nur kurzzeitig heran und schwächte sich in der Schlussphase durch eine Rote Karte gegen Ermal Sahitaj. Mit dem Erfolg zog Lauterhofen punktgleich mit Burgebrach (je 11 Punkte).

Zwischen Weisendorf und Unterreichenbach trennten sich zwei Teams auf Augenhöhe leistungsgerecht 1:1. Timo Rödig brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Tim Fierus (51.) für den Ausgleich sorgte. Beide Mannschaften blieben engagiert, verpassten aber den entscheidenden Treffer. Damit stehen Weisendorf, Unterreichenbach und Schwabach nun punktgleich im breiten Mittelfeld.

Mögeldorf gelingt in letzter Minute der Lucky Punch: Hendrik Behnisch verwandelte in der Nachspielzeit (90.+4) einen Handelfmeter zum 1:0-Sieg. Buckenhofen zeigte über weite Strecken die reifere Spielanlage, scheiterte jedoch mehrfach an der eigenen Chancenverwertung. Mögeldorf klettert durch den Auswärtssieg auf Platz elf, während Buckenhofen bei 21 Punkten stagniert.