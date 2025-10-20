 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kapitän Jannik Schneider (2 v. re.) und sein 1. SC Feucht behielten im Duell mit dem SC 04 Schwabach mit 4:2 die Oberhand.
Kapitän Jannik Schneider (2 v. re.) und sein 1. SC Feucht behielten im Duell mit dem SC 04 Schwabach mit 4:2 die Oberhand. – Foto: Wolfgang Zink

Ammerthal behauptet Spitze – Lauterhofen jubelt doppelt

Weißenburg mit Rückschlag +++ Forchheim siegt in Burgebrach

Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Die DJK Ammerthal bleibt auch nach dem 16. Spieltag Spitzenreiter in der Landesliga Nordost. Auch Verfolger Münchberg hält mit einem 2:0 Sieg in Neuendettelsau Kurs, während Forchheim weiter Druck macht. Im Tabellenkeller feiert Lauterhofen den zweiten Sieg in Folge und schiebt sich an Burgebrach vorbei.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
2
1
Abpfiff

Im Topspiel setzte sich die DJK Ammerthal knapp, aber verdient gegen den FSV Erlangen-Bruck durch. Früh brachte Michael Janner (3.) die Gastgeber in Führung, ehe Samuel Arles nach einer halben Stunde ausglich. In einer intensiven zweiten Hälfte sorgte Daniel Gömmel (78.) schließlich für die Entscheidung. Damit behauptet Ammerthal die Tabellenführung mit 40 Punkten und einem Punkt Vorsprung auf Münchberg.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
2
0
Abpfiff

Auch die Eintracht gab sich keine Blöße. Gegen Aufsteiger Neuendettelsau legten Lukas Köhler (12., Foulelfmeter) und Matteo Kolb (43.) die Treffer zum 2:0-Endstand vor. Münchberg zeigte über weite Strecken Spielkontrolle, verpasste aber eine höhere Führung. Neuendettelsau, zuletzt im Aufwind, blieb weitgehend chancenlos und rutscht mit 18 Punkten auf Platz 13 ab.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
2
3
Abpfiff

Forchheim festigte mit einem Auswärtssieg seine Position in der Spitzengruppe. Nach Treffern von Fabian Männlein (22.), Nico Baumgartl (55.) und Benedikt Sinelis (68.) lag der Jahn komfortabel vorn, ehe die Hausherren durch Philipp Hörnes (32.) und Markus Giehl (80.) verkürzten. Burgebrach stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, doch Forchheim blieb souverän und hält Anschluss an die Spitze.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
1
1

Für Quelle Fürth reichte es gegen Röslau nur zu einem Zähler. Nino Seiler brachte die Hausherren früh in Führung (13.), doch der Aufsteiger kam durch Justin Achatz (61.) zum verdienten Ausgleich. Quelle ließ zu viele Chancen liegen, während Röslau kämpferisch überzeugte und im Tabellenkeller wertvollen Boden gutmachte.

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
4
2

In einem torreichen Derby setzte sich Feucht dank eines furiosen Schlussspurts durch. Nach der Schwabacher Führung durch Jonas Winkler (56.) drehten Darko Lukic (59., Foulelfmeter), Arnes Faljic (77.), Leon Schoen (84.) und Sadri Pacolli (87., Foulelfmeter) die Partie. Yannis Herger (80.) hatte zwischenzeitlich noch ausgeglichen. Für Feucht war es ein wichtiger Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
4
1
Abpfiff

Lauterhofen feiert den zweiten Sieg in Serie und setzt ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Fabian Scherer (17., 90.+2/Foulelfmeter), Daniel Geitner (37.) und Alexander Wastl (76.) trafen für die Mannschaft von Gerd Klaus. Weißenburg kam durch Marlon Schissler (55.) nur kurzzeitig heran und schwächte sich in der Schlussphase durch eine Rote Karte gegen Ermal Sahitaj. Mit dem Erfolg zog Lauterhofen punktgleich mit Burgebrach (je 11 Punkte).

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
1
1
Abpfiff

Zwischen Weisendorf und Unterreichenbach trennten sich zwei Teams auf Augenhöhe leistungsgerecht 1:1. Timo Rödig brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Tim Fierus (51.) für den Ausgleich sorgte. Beide Mannschaften blieben engagiert, verpassten aber den entscheidenden Treffer. Damit stehen Weisendorf, Unterreichenbach und Schwabach nun punktgleich im breiten Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
0
1

Mögeldorf gelingt in letzter Minute der Lucky Punch: Hendrik Behnisch verwandelte in der Nachspielzeit (90.+4) einen Handelfmeter zum 1:0-Sieg. Buckenhofen zeigte über weite Strecken die reifere Spielanlage, scheiterte jedoch mehrfach an der eigenen Chancenverwertung. Mögeldorf klettert durch den Auswärtssieg auf Platz elf, während Buckenhofen bei 21 Punkten stagniert.

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
0
2

Buch bleibt weiter im Tabellenkeller. Gegen Gutenstetten war die Partie nach einem Doppelschlag binnen zwei Minuten entschieden: Gero Kölz (35.) und Dustin Lunz (36.) stellten die Weichen dafür. Die Gäste verteidigten konzentriert und ließen kaum etwas zu, während Buch weiter nach dem nächsten Erfolgserlebnis sucht und mit neun Punkten Vorletzter bleibt.

