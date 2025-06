Ammendorf vermeldet Neuzugänge drei, vier und fünf !

Der BSV Halle-Ammendorf vermeldet drei weitere Neuzugänge und setzt dabei weiter auf die Jugend. Nach den ersten beiden Neuzugängen, Pascal Pannier(26) aus Sandersdorf und Lukas Englich(26) aus Bitterfeld-Wolfen, legt der BSV mit drei jungen Spielern nach. Da der BSV mit nur 45 erzielten Toren nur auf den 12. Platz der erzielten Tore liegt, mussten die Ammendorfer in der Offensive nachlegen. Der sportliche Leiter Dirk Riesner wurde beim Absteiger in Staßfurt mit Laurenz Hoffmann(19) fündig. Laurenz war in 31 Spielen mit 12 Toren und 8 Assis zweitbeste Torschütze bei den Staßfurtern. Vom VfB Merseburg wollte sich der wieselflinken Stenlay Agwu(21) den BSV anschließen, der es in der ablaufenden Saison in 16 Spielen auf 6 Treffer und 3 Vorlagen brachte. Beide Spieler haben eine sehr gute Ausbildung und werden das Team in der Offensive mit ihrer enormen Schnelligkeit verstärken. Sie haben in der abgelaufenen Saison ihre Qualität im Torabschluß in der Verbandsliga nachgewiesen und sind nicht nur auf der Außenbahn einsetzbar. Während Stenlay im NLZ beim HFC ausgebildet wurde und über den VfL96 zu Merseburg wechselte, hat Laurenz seine Ausbildung beim NLZ des 1.FC Magdeburg genossen. Beim fünften Neuzugang macht sich die gute Zusammenarbeit mit dem NLZ des HFC bemerkbar. Nach Eric Piontek im letztem Jahr kommt dieses Jahr mit Lennert Klein der nächste 17 jährige aus der "Karlsruher Allee" nach Ammendorf. Mit seinen 17 Jahren und seiner Ausbildung wird der BSV perspektivisch viel Freude mit ihm haben. Er hat schon mittrainiert und gezeigt, das er nicht nur gute Basics mitbringt, sondern auch über Wille, Auffassungsgabe auch auf der Außenbahn einsetzbar ist. Alle fünf Jungens passen charakterisch und fussballerisch hervorragend in das Anforderungsprofil, dabei wird der BSV den Verjüngungsprozeß fortführen. Diese Spieler weiterzuentwickeln und erfolgreichen Fussball in Ammendorf zu spielen, das wird das Ziel für die nächste Saison sein !!! In der Verbandsligamannschaft der nächsten Saison spielt mit Vincent Dabel nur ein Spieler, der jenseits der 30-iger ist......