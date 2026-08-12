Ammendorf Spieler kämpfen gegen Blutkrebs

Der Cousin von Bea Riesner, Ehefrau vom sportlichen Leiter Dirk Riesner, ist an Leukämie erkrankt. Die Spieler waren unterwegs Spender zu suchen. Alle Spieler des BSV haben sich typizieren lassen. Sie fanden bei Turbine Halle und Blau Weiß Dölau ebenfalls Spieler, die sich nicht lange haben bitten lassen.

Das ist eine tolle Sache und zeigt, das die jungen Leute nicht nur Fussball im Kopf haben, sondern Anderen helfen wollen.....