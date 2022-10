Ammendorf klarer Derbysieger in der Heide

Von der 1' an bestimmten die Ammendorfer das Spiel. Sie legten los wie die Feuerwehr. 2' Sachs steckte den Ball durch Abwehrreihe zu Frohne, Hannes scheiderte am besten Dölauer Ignorek. Der BSV mußte in der 22' das erste mal wechseln, Dan Lochmann musste verletzt raus. Die Ammendorfer ließen sich nicht von ihrer Spielweise abbringen und ließen den Gastgebern nicht ins Spiel kommen. Nur 2' später war wieder Ignorek mit einer Hand zur Stelle, als der Felix Mertes Kopfball entschärfte. Große Aufregung in der 26', erst rettete der Pfosten nach einer Ecke für Ammendorf, dann mussten sich die Dölauer gleich zweimal in Ammendorfer Abschlüsse werfen, um ein Tor zu verhindern. Das Verletzungspech der Ammendorfer ging in der 35' weiter. Abwehrspieler Vincent Dabel verletzte sich beim Abwehrversuch. Auch die 2. Verletzungen schockte den BSV nicht. Nur eine Minute später (36') verwandelte Frohne einen direkten Freistoß aus gut 30 Meter zur mehr als verdienten Führung der Ammendorfer. So ging es in die Pause mit der verdienen Führung für den " Außenseiter ".Die Ammendorfer machten nach der Pause weiter, es ging immer nur Richtung Dölauer Tor ! In der 46' setzte sich David Hotopp auf links durch, seine Flanke wurde abgewehrt, der Ball kam zu Erwin Liese dessen Aufsetzer entschärft Ignorek zur nächsten Ecke. Frohnes Kopfball (57') ging noch drüber. Als in der 64' ein Dölauer im Mittelkreis lag, setzte Gerson Sachs zu einen 40 Meter Alleingang an, den er zur 2:0 Führung verwandelte. In der 66' schießt Hotopp noch drüber, aber in der 75' verwandelte er eine Ecke direkt und wurde anschließend von einer Spielertraube begraben. 3:0, das war die Spielentscheidung !!! 80' nach einem Steckpass von Sachs vergab Justin Scholz die Chance zum 4. Ammendorfer Tor. Ohne Christian Ignorek im Tor, wäre die Dölauer Niederlage noch höher ausgefallen. Trotz aller Konkurrenz in der 87' hatte Vincent Mustapha einen Krampf, da war Justin Kreideweiß zur Stelle und half. Das nenne ich Fairplay !!! Der BSV ist nun 6 mal hintereinander DERBYSIEGER .Vor 250 Zuschauern hatte der BSV 11:2 Torschüsse, bei 7:0 Chancen und 9:4 Eckbälle. Deutlicher kann ein Sieg nicht ausfallen. Glückwunsch!!!