Ammendorf gewinnt Verfolger-Duell, Sangerhausen beendet Serie Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ulf Schubert

Kann der zuletzt formstarke Haldensleber SC nun auch den Spitzenreiter ärgern? Schöpft der SSV Havelwinkel Warnau im Aufsteiger-Duell noch einmal Hoffnung? Diese Fragen stellen sich am Sonnabend in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Im Verfolger-Duell am Freitagabend hat der BSV Halle-Ammendorf kurzen Prozess gemacht. Im heimischen Stadion der Waggonbauer setzte sich die Elf von Christian Kamalla mit 3:0 gegen den SV Fortuna Magdeburg durch und eroberte damit vorerst den zweiten Tabellenplatz. Laurenz Hoffmann (20.) und Doppelpacker Dominic Winkler (49., 85.) erzielten die Treffer. Übertragen wurde das Spitzenspiel im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Die vollen 90 Minuten gibt es dort nun im Re-Live.

Der erste Absteiger aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht fest. Nach der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Westerhausen ist die SG Rot-Weiß Thalheim rechnerisch nicht mehr zu retten. Bei nur noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Abstand zum rettenden Ufer 16 Punkte. Dagegen kann die Wolfberg-Elf - angesichts von elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - mit den Planungen für die neue Verbandsliga-Saison beginnen. Gianluca Coutinho (47.), Ayumu Masaka (64.) und Simon Afrifa (78.) erzielten am Freitag die Tore für den Gast aus Westerhausen.

Der VfB Sangerhausen hat am Freitagabend eine Serie durchbrochen. Im achten Anlauf konnten die Rosenstädter zum ersten Mal einen Auswärtssieg beim SV Blau-Weiß Dölau einfahren. Ein Eigentor (21.) sowie Treffer von Max Hennig (48.) und Bruno Weick (85.) ebneten den Weg zum 3:1-Erfolg. Den Hausherren gelang durch Anton Haensch nur der zwischenzeitliche Anschluss (68.). Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Beim FSV Barleben und beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte das Pendel in den vergangenen Wochen in beide Richtungen ausschlagen. Wer kann sich am Sonnabend im direkten Duell durchsetzen? Die Barleber kommen nach dem 5:2-Erfolg beim Spitzenreiter SSC Weißenfels mit ordentlichen Rückenwind. Die Gäste um Trainer Peer Rosemeier kommen derweil mit einem 1:0-Erfolg im Derby gegen Thalheim im Gepäck.

Heute, 14:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SV Eintracht Emseloh Emseloh 14:00 PUSH