Amme2 der "Meisterschaftsverderber"

BSV Halle-Ammendorf ll gegen die LSG Lieskau 3:2 (1:2)

Der Spitzenreiter war mit dem halben Dorf angereist, mehr als 100 Zuschauer sollten ein tolles Spiel sehen, aber nicht mit dem erwarteten Ausgang. Die Aufstiegstrikots waren gedruckt, die Getränke standen bereit und das Spiel fing auch wie erwartet an, 3' ein 35 Meterhammer von Florian Herrmann, flach ins linke Eck, 0:1. Zwei Minutenspäter scheidert Toni Lindenhahn an Paul Himstedt im Ammendorfer Tor. 8' Ecke von links, hoch und lang, von hinten kam Christian Ilgner und wuchtige den Ball mit dem Kopf zum 0:2 in die Ammendorfer Maschen. Der BSV war noch gar nicht richtig da und schon mit 2 Toren in Rückstand. Nachdem der Junior Luis Vock den Eckball von Justin Thurm drüber köpfte, erlief Justin in der gleichen Minute (20') aus abseitsverdächtiger Position einen langen Ball, schob den Ball dann aus 14 Metern am Torwart vorbei zum Anschluß. 10' später dann erlief der nächste A-Junior Maurice Hertel einen Pass in die Tiefe von Stefan Kominek, war eher am Ball als der Lieskauer Torwart, der den Ammendorfer umrannte, Elfmeter, dachten alle, nach 5' Diskussion gab der Schirie " Schiedsrichterball", ein Witz diese Entscheidung!!! Sogar die Lieskauer waren der Meinung "Elfer". Der Linienrichter sagte es war ein klarer Elfer, aber im Strafraum hat der Schirie Recht ! Kurz vor der Halbzeit zug Markus Striessel aus 20 Meter ab, aber Paul war zur Stelle. Halbzeit. Es folgte eine zweite Halbzeit in der sich die Lieskauer sich die Augen mehrmals wischten. Nach der Halbzeit kam bei Amme2 Othman Ommih der Winterneuzugang ins Spiel. Der Neuzugang war überall, er verlor in der Defensive keinen Zweikampf und spielte mehrmals mehrere Gegner aus. In der 57' dann die Chance zum Ausgleich, aber den Handelfmeter verschoss Stefan Kirchbach, Stefan ist eigentlich ein sicherer Schütze, sein Schuß mit der rechten Innenseite war kein Problem für Griese im Lieskauer Tor. Der Ausgleich sollte aber nicht lange auf sich warten. Nur 5' später, Maurice Hertel erlief einen Flugball von rechts auf der linken Seite, nahm den Ball an und versenkte ihn flach ins rechte Eck zum mehr als verdienten Ausgleich (62'). Amme2 war in der 2. Halbzeit klar die bessere Mannschaft und in der 73' umkurfte Justin Thurm den Torwart, das Tor war leer, aber das wäre wohl zu einfach gewesen der verdribbelte sich und die Zuschauer mußten auf das Siegtor noch warten. Das Siegtor war dann in der 77' dem "alten Herren"-Spieler Stefan Kominek vorbehalten. Den 5. Eckball von Justin Thurm, auf den langen Pfosten gezogen verwandelte Stefan mit dem Kopf zum Sieg. Der hätte ja noch deutlicher ausfallen können, aber Stanlsy Kettmann schoß aus 5 Metern an den Querbalken(90+4') !! Amme2 verdarb den Lieskauern die Aufstiegsfeier in Ammendorf. Wenn die Gäste ehrlich sind müssen sie den Ammendorfer Sieg als verdient anerkennen....