Amin Rouag schießt SV Weil zum Sieg im Top-Spiel

31 Punkte und der dritte Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga: Der SV Weil hat seine statistisch beste Hinrunde seit der Landesliga-Saison 2018/19 absolviert. Der 3:0-Sieg gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal zum Abschluss der ersten Halbserie war Sinnbild für die Weiler Auftritte der vergangenen Wochen (sechs Siege, eine Niederlage). "Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen", resümiert Trainer Andreas Schepperle eine Saisonphase auf konstant hohem Niveau. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Hatte Fortuna ein Einsehen? War’s für den TuS Binzen eine Prise Gerechtigkeit nach all dem gefühlten Unglück? Bisher fünf Mal brachten Gegentore in der Schlussphase den Fußball-Landesligisten um Punkte. Nun, im 15. und letzten Spiel der Hinrunde, wendete sich das Blatt: In der 90. Minute erzielte Max Chrobok den 2:1-Siegtreffer gegen den FV Lörrach-Brombach. Für TuS-Trainer Manuel Schwarz der verdiente Schlusspunkt nach einem "Willensakt". Mehr im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Muslic (34.), 1:1, 2:1 beide Chrobok (55., 90.). Schiedsrichter: Mayer (Freiburg).