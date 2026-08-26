Amin Ouachchen schmeißt nach Spieler-Revolte hin

Das Duo ist gesprengt. Chefcoach Amin Ouachchen (links) ist zurückgetreten, Cotrainer Baris Yakut übernimmt. – Foto: Mario Luge

Die Amtszeit von Amin Ouachchen bei Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach ist vorbei. Am Sonntagvormittag kündigte der Cheftrainer, der erst im Sommer neu gekommen war, seinen Rücktritt an. Am Dienstagabend verabschiedete er sich von der Mannschaft. „Ich hatte noch gehofft, dass er sich umentscheidet“, sagt der Sportliche Leiter Mario Spreitzer.

Von Tag eins an hatte Ouachchen, wie er sagt, seitens einiger Spieler Widerstände verspürt. Am Montag vor einer Woche, zwei Tage nach der 0:4-Niederlage in Dudenhofen, war Ouachchen schon drauf und dran, hinzuschmeißen. Zudem musste sein Bruder Rachid Ouachchen notoperiert werden.

Wie die Trennung ablief, wie Amin Ouachchen sie begründet, was der Sportliche Leiter Mario Spreitzer sagt und wie es bei der Eintracht nun weitergeht, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.