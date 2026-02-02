Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Amin Jungkeit wird in der neuen Saison Trainer beim FC Auggen
Der Fußball-Verbandsligist FC Auggen vermeldet die Nachfolge von Chefcoach Marco Schneider: Der 42-jährige Amin Jungkeit übernimmt das Traineramt zur kommenden Saison.
Unfreiwillig musste sich der FC Auggen in der Winterpause auf Trainersuche für die kommende Spielzeit begeben. Durch den Abgang von Erfolgscoach Marco Schneider, der als sportlicher Leiter zum Regionalligisten Bahlinger SC wechselt, war der Posten des Chefcoaches für die Saison 2026/27 im Markgräflerland bis zuletzt vakant. Nun vermeldete der aktuelle Tabellendritte der Verbandsliga Vollzug: Amin Jungkeit wird im Sommer übernehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.