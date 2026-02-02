Amin Jungkeit wird in der neuen Saison Trainer beim FC Auggen

Amin Jungkeit und Björn Giesel – Foto: Verein

Unfreiwillig musste sich der FC Auggen in der Winterpause auf Trainersuche für die kommende Spielzeit begeben. Durch den Abgang von Erfolgscoach Marco Schneider, der als sportlicher Leiter zum Regionalligisten Bahlinger SC wechselt, war der Posten des Chefcoaches für die Saison 2026/27 im Markgräflerland bis zuletzt vakant. Nun vermeldete der aktuelle Tabellendritte der Verbandsliga Vollzug: Amin Jungkeit wird im Sommer übernehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.