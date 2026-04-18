Amin Ghozlani wechselt zum SV Weil

Beirat Sport Jens Vogtsberger (links) mit Neuzugang Amin Ghozlani | Foto: SV Weil

Der SV Weil hat seinen ersten Neuzugang für die neue Saison vermeldet. Amin Ghozlani wechselt aus der Schweiz vom FC Pratteln ins Nonnenholz. Der 21-Jährige sei "mit seinem linken Fuß defensiv wie offensiv variabel einsetzbar", heißt es seitens des Landesligisten. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen August nach Pratteln gewechselt und stand zuweilen auch im Kader des Fünftligisten in der 2. Liga interregional. Seine zweite Mannschaft hat der FCP in der laufenden Runde aus der 4. Liga (siebthöchste Spielklasse) zurückgezogen.

Unterdessen hat der SV Weil aus dem eigenen Nachwuchs bisher vier Akteure vermeldet, die zur neuen Runde fest in den Aktivbereich aufrücken werden. Die Verteidiger Kerim Dedukic (18) und Neo Metzger (18) kamen in der laufenden Saison bereits auf Einsäte für die zweite und dritte Mannschaft. Auch Defensivakteur Johan Mananga (18) gab sein Aktivdebüt und stand zudem bereits im Kader des Landesliga-Teams. Angreifer Emir Yavuz (18) hatte schon in der vergangenen Saison seine ersten Kreisliga-Spiele absolviert, in der aktuellen Spielzeit sind für ihn acht Bezirksliga-Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen) und das Landesliga-Debüt notiert.