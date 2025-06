Amin Bouzraa ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. – Foto: Yannik Selbach

Amin Bouzraa auf dem Weg zur nächsten Herausforderung Nach der Regionalliga-Saison bei Eintracht Hohkeppel will sich Amin Bouzraa auch in der neuen Saison beweisen. Gute Anlagen bringt er mit.

Vor knapp einem Jahr startete Amin Bouzraa in das Abenteuer Regionalliga West. Nach einer Oberliga-Spielzeit mit zehn Toren und acht Assists in 31 Spielen beim VfB 03 Hilden und weiteren Torbeteiligungen im Pokal nahm er ein Angebot von Eintracht Hohkeppel, Aufsteiger in die Regionalliga vom Mittelrhein, an. Knapp scheiterte Bouzraa mit dem Neuling dort am Ligaverbleib, am Ende fehlte ein Sieg, der im Saisonverlauf sicherlich möglich gewesen wäre.

Auf den Flügeln und im Zentrum Meist kam der 22-Jährige von der Bank, sorgte aber immer wieder für frischen Wind, gab alles, wenn er seine Einsatzzeiten bekam, schoss immerhin zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. "Um dann weitere Praxis zu bekommen, haben ich mich in der heißen Saisonphase dann auch immer wieder aktiv für Einsätze in der Zweiten Mannschaft gemeldet, wollte mich so viel wie möglich einbringen", erklärt der Offensivspieler, der seine Stärken nicht zuletzt im Tempo hat. So half er dann mit einem zweistelligen Scorer-Wert in den letzten zehn Partien noch massiv mit, dass die Zweitvertretung aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist - und hatte so auch noch sein Erfolgserlebnis. Bouzraa ist beidfüßig, kann auf den Flügeln ebenso wie im Angriffszentrum spielen.

Bei Iraklis Metaxas viel gelernt Wo es für Bouzraa in der neuen Saison weitergeht, steht derweil noch nicht fest. Ein U23-Jahr hat er noch vor sich, und mit dem Thema Regionalliga hat er längst nicht angeschlossen, befindet sich aktuell auch in Gesprächen. In den höchsten Tönen spricht er auch von Trainer Iraklis Metaxas, der bis zur Trennung im April sein Coach war. "Obwohl ich nicht viel unter ihm gespielt habe, sage ich trotzdem, dass er der beste Trainer meiner Karriere war. Ich habe unter ihm taktisch so viel gelernt, vieles aufgeholt, was mir dadurch gefehlt hat, dass ich nie in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt habe", erklärt Bouzraa.