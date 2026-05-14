Amicitia kegelt Stern nach Roter Karte raus: Pokalfinale dahoam wartet

Spannung pur auf der Anlage des SC Amicitia München. Nach dem Sieg im Viertelfinale gegen den Regionalligisten FFC Wacker München hat der SC Amicitia an Christi Himmelfahrt den Bayernligisten FC Stern rausgekegelt. Vor zahlreichen Zuschauern begann das Spiel temporeich, immer wieder verlagerte sich das Spiel auf beide Seiten.

In der 15. Minute dann möglicherweise die entscheidende Szene des Spiels. Stern jagte Amicitia hinterher, um den Ball wiederzugewinnen. Herrmann wollte das Trikot einer Amicitia-Verteidigerin greifen, erwischte aber auch die Haare. Nach kurzer Abstimmung mit der Linienrichterin entschied die Schiedsrichterin auf glatt rot. In der Folge zog sich Stern zurück, Amicitia gab den Ton an.

Der Durchbruch gelang Amicitia dann in der 40. Spielminute, als Stürmerin Füller den Ball zum 1:0 für die Gastgeber im Netz unterbrachte.