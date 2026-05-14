Amicitia kegelt Stern nach Roter Karte raus: Pokalfinale dahoam wartet

Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen den Regionalligisten FFC Wacker München hat der SC Amicitia im Halbfinale auch den Bayernligisten FC Stern geschlagen. Über weite Strecken agierte der Landesligist in Überzahl. Der Liveticker zum Nachlesen.
Spannung pur auf der Anlage des SC Amicitia München. Nach dem Sieg im Viertelfinale gegen den Regionalligisten FFC Wacker München hat der SC Amicitia an Christi Himmelfahrt den Bayernligisten FC Stern rausgekegelt. Vor zahlreichen Zuschauern begann das Spiel temporeich, immer wieder verlagerte sich das Spiel auf beide Seiten.
In der 15. Minute dann möglicherweise die entscheidende Szene des Spiels. Stern jagte Amicitia hinterher, um den Ball wiederzugewinnen. Herrmann wollte das Trikot einer Amicitia-Verteidigerin greifen, erwischte aber auch die Haare. Nach kurzer Abstimmung mit der Linienrichterin entschied die Schiedsrichterin auf glatt rot. In der Folge zog sich Stern zurück, Amicitia gab den Ton an.
Der Durchbruch gelang Amicitia dann in der 40. Spielminute, als Stürmerin Füller den Ball zum 1:0 für die Gastgeber im Netz unterbrachte.
Nach dem Seitenwechsel erstmal das gleiche Bild. Amicitia bestimmte über weite Strecken die Partie, Stern setzte auf Konter. Mit vorangeschrittener Spielzeit wurden beide Mannschaften unkonzentriert, Ballverluste und vergebene Chancen häuften sich. Stern versuchte dann nochmal alles, aber am Ende blieb es bei den wenigen gefährlichen Chancen für die Gäste, deren Freistöße ebenfalls zu harmlos waren. Nach dem Schlusspfiff gab es bei Amicitia kein Halten mehr. Das Finale wartet. Das Finale dahoam gegen die SpVgg Greuther Fürth.