Amicale Clervaux: die Widrigkeiten des Futsals im hohen Norden

Sergio Sarmento fühlt sich als Futsalverein im Norden des Landes benachteiligt – Foto: privat

Vor gut einer Woche berichtete FuPa über die Gründe, weshalb der winzige Futsal-Verein „Amicale Clervaux“ seine Halbfinalspiele der Meisterschaft gegen Differdingen 03, das laut unserem Gesprächspartner im Futsal auch vom Hauptverein profitiere, nicht austragen konnte. Dem Verantwortlichen Sergio Sarmento und seinem Club stießen im Nachgang auch Facebook-Posts des FCD sauer auf. FuPa hat in der Folge noch einmal ein längeres Gespräch mit Sarmento geführt, aus dem hervorgeht, dass es mit Ausnahme von der Spitze im luxemburgischen Futsal alles andere als rosig aussieht. Über die ganze Bandbreite der Probleme versuchen wir nach der laufenden Saison zu berichten. Doch das Beispiel in Clerf - Differdingen zeigt, dass einiges im Argen zu liegen scheint. >>> Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen - weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Besonders ärgert Sarmento, der in Personalunion Vizepräsident und Schriftführer im Verein ist, dass die Gegner stets klagen, zu Ligaspielen in den hohen Norden fahren zu müssen. „Wir fahren an jedem zweiten Wochenende in den Süden, unsere Gegner kommen nur ein oder zweimal in der Saison zu uns. In den letzten drei Spielen hatten wir rund 400 Euro Schiedsrichterunkosten – pro Partie“ erklärte Sarmento FuPa gegenüber und gab an, dass sein Club einen Etat von nur 10.000 Euro habe. „Doch wir klagen nicht, wir haben ein Budget für die Schiedsrichter vorgesehen.“ Infrastrukturelle Probleme kommen hinzu, die Halle in Reuler konnte während der Renovierungsarbeiten nur begrenzt genutzt werden, teils stand aufgrund von anderen Sportarten nur ein Drittel der Halle zum Trainieren zur Verfügung. Zum Glück kann man sich auf einen treuen Sponsor verlassen, der den Spielern eine Arbeit und eine Wohnung vermitteln kann. „Der Unterschied zu Differdingen ist zwar nicht mehr ganz so groß, dennoch sind die Diskrepanzen gewaltig.“ Finanziell kann man mit solchen Vereinen nicht mithalten, hinzu würden laut Sarmento administrative Ungleichheiten kommen, wie z.B. die Transferregelungen zwischen Futsal- und Fußballvereinen, welche die Futsal-Abteilungen „normaler“ Fußballclubs bevorzuge.

So., 13.04.2025, 18:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Amicale Clervaux Futsal Am. Clerf 3 0 § Urteil „Wenn man in Luxemburg mithalten möchte, muss man Spieler aus dem Ausland verpflichten“ erklärte Sarmento. Etwas das sein Verein auch machte. Und wenn dann aufgrund von vielen Verletzten trotzdem nicht gespielt werden kann, dann ist das nicht gut. Bitter wird es laut dem Verantwortlichen von Amicale Clervaux, wenn der Gegner dann noch unpassende Posts auf Facebook veröffentlicht. Diese wurde in der Zwischenzeit zwar wieder entfernt, eine Entschuldigung sei laut ihm aber nicht geäußert worden. „Ich war wütend über diesen Post, auch weil es insgesamt keine Unterstützung für den Futsal gibt. Und dann werden wir noch als Möhren dargestellt und ein gewisser Herr, von dem ich dachte, er wäre schon längst nicht mehr im Futsal tätig, kritisiert dann noch in den Kommentaren zum Post. Das fand ich so auch nicht in Ordnung. Und solche Posts rauben einem dann auch die Motivation. Wenn man den Futsal weiterbringen möchten, dann dürfen wir solche Kommentare nicht schreiben.“