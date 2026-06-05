Amern und Mennrath zittern noch um Klassenerhalt

Amern hat den Klassenerhalt in der Hand. – Foto: Stephan Horn

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag der Landesliga kaum sein. Während die Meisterschaft und die Aufstiegsfrage längst entschieden sind, richtet sich der Blick am Sonntag auf das Tabellenende. Dort wird der letzte Absteiger gesucht – und mittendrin befinden sich mit den VSF Amern und dem SC Victoria Mennrath zwei Mannschaften aus der Region.

Amern mit den besten Karten

Bereits abgestiegen sind der FC Remscheid und die zweite Mannschaft des VfB Hilden. Hinzu kommt der TVD Velbert, der seine Mannschaft im Saisonverlauf zurückgezogen hatte. Unabhängig von der sportlichen Situation hatte der Verein zudem angekündigt, in der kommenden Saison nur noch in der Kreisliga A antreten zu wollen. Damit ist nur noch ein Abstiegsplatz offen – am letzten Spieltag kämpfen noch vier Mannschaften darum, auf eben diesem nicht aus der Saison zu gehen.

Die besten Karten hält dabei Amern in der Hand. Die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg und Dennis Homann geht mit 40 Punkten als Tabellenelfter in den letzten Spieltag. Dahinter folgen Mennrath mit 39 Zählern sowie der SSV Bergisch Born und der FC Wülfrath mit jeweils 38 Punkten. Einer dieser vier Klubs wird den Gang in die Bezirksliga antreten müssen. Wülfrath hat als Vierzehnter auf dem ersten Abstiegsplatz derzeit die schlechtesten Karten.

Die Ausgangslage in der Abstiegszone ist dabei komplizierter, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt. Denn es zählt bei Punktgleichheit erst mal nicht das Torverhältnis. Gegen Born und Wülfrath würde Amern bei Punktgleichheit den Kürzeren ziehen, weil der direkte Vergleich verloren wurde. Gegen Mennrath hätten die Amerner dagegen die Nase vorn. „Deswegen können wir nicht sagen, dass ein Punkt definitiv reicht. Wir müssen informiert sein über die anderen Plätze. Am besten gewinnen wir einfach“, sagt Kehrberg.

Amern gastiert bei der SG Unterrath, Mennrath empfängt zeitgleich den SC Union Nettetal. Born bekommt es mit dem SC Velbert zu tun, Wülfrath trifft auf Solingen-Wald. Alle Partien werden zeitgleich angepfiffen – beste Voraussetzungen für einen nervenaufreibenden Nachmittag.

„Das wird ein richtiger Showdown“, sagt Kehrberg. Da in der Landesliga zunächst der direkte Vergleich zählt, reichen einfache Rechenspiele nicht aus. Selbst ein Unentschieden kann für Amern je nach den Ergebnissen auf den anderen Plätzen zu wenig sein.

Deshalb werden die Amerner auf sämtlichen relevanten Sportplätzen Beobachter haben, die das Trainerteam laufend über die Zwischenstände informieren. „Auf jedem Platz wird jemand sein. Da verlasse ich mich nicht auf jemand anderen“, betont der Coach.

Dabei hatte Amern seine Hausaufgaben zuletzt gemacht. Mit einem 4:2-Erfolg gegen den TSV Solingen gelang ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft die Partie noch vor der Pause und zeigte anschließend die nötige Entschlossenheit. „In der zweiten Halbzeit gewinnen wir verdient“, sagte Kehrberg nach dem Spiel.

"Ein Training wird uns jetzt nicht mehr weiterbringen"

Trotzdem will sich der erfahrene Trainer nicht auf Rechnereien einlassen. Die Vorbereitung auf das entscheidende Spiel unterscheide sich kaum von den vergangenen Wochen. „Wir müssen sehen, dass wir keinen Verletzten dazubekommen und im Rhythmus bleiben. Ein Training wird uns jetzt nicht mehr weiterbringen. Am Sonntag müssen wir alles reinwerfen und dann hoffen, dass es reicht“, sagt er.

Auch in Mennrath dürfte die Anspannung groß sein. Mit einem Punkt Rückstand auf Amern hat die Victoria den Klassenerhalt ebenfalls noch in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen Union Nettetal würde die Chancen erheblich verbessern. Gleichzeitig werden die Verantwortlichen immer wieder auf ihre Smartphones schauen müssen, um die Entwicklungen in Unterrath, Born und Wülfrath zu verfolgen.

Kehrberg weiß, dass sich die Ausgangslage über 90 Minuten Spielzeit binnen kürzester Zeit verändern kann. „Während des Spiels kann viel passieren“, sagt er. Genau das mache den letzten Spieltag so besonders. Nach 90 Minuten wird feststehen, wer den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen hat – und für wen die Saison mit dem bitteren Gang in die Bezirksliga endet.